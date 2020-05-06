В мае Львов засыпает снегом: опубликовано видео

Во Львове выпал снег / Фото: Facebook/ Наталка Диденко

Во Львове 6 мая выпал снег и шокировал местных жителей и гостей города.

"Сейчас во Львове дождь перешел в снег. Холодная воздушная масса решила не ограничиваться Карпатами, а пришла попить львовского кофе", — сообщила ведущая погоды и синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Очевидцы погодной аномалии массово начали распространять видео в соцсетях.

"6.05.2020. Во Львове заснежило", - прокомментировал нехарактерные для конца весны осадки активист Игорь Зинкевич.

Выпал снег не только во Львове, но и во многих населенных пунктах Львовской области.

Также снежная буря обрушилась и на гору Поп Иван в Карпатах.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на странице в Facebook.

"По состоянию на 08:00 06.05.2020 в г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер северо-западный 11 м / с. Температура воздуха -6 ° С. Падает мелкий снег", - говорится в сообщении.

/ Фото: Facebook/ Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, погода в Украине в мае 2020 года будет очень контрастной. Синоптик обещает температурные перепады от -6 градусов до +20 градусов.

Ранее климатолог заявила, что Украину ждут 10 лет засух и ураганов. Атмосферная циркуляция становится более обостренной, подчеркнула Вазира Мартазинова.