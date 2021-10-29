"Снежный ком отступает": Ляшко рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине

Ляшко заговорил о положительной динамике с коронавирусом в Украине / УНИАН

В Украине понемногу стабилизируется ситуация с коронавирусом. Количество выписанных пациентов, которые попали в больницу из-за COVID-19, приближается к числу госпитализированных.

Об этом на заседании Конгресса региональных и местных властей заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В частности, сокращается разрыв между числом госпитализированных и выписанных из больниц.

"Позитивным в этой эпидемии, сейчас в этой волне является тот факт, что у нас разрыв между выписками и госпитализациями начинает сокращаться. Уже нет того "снежного кома", который был в начале октября, когда люди массово поступали в больницы", - отметил чиновник.

Читайте такжеВ Украине стартовала вакцинация детей: что нужно знать о прививкеКроме того, Ляшко утверждает, что в определенных регионах на сегодняшний день произошла стабилизация "на высоких цифрах". Однако глава Минздрава призывает не расслабляться.

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"Мы должны делать все возможное, чтобы спасать жизни", - добавил министр.

Напомним, в Украине стартовала вакцинация детей. Подростки от 12 до 17 лет могут получить одну вакцину при условии наличия полной карты вакцинации рутинными прививками.

Также ранее на Львовщине от коронавируса в один день скончалась пара пожилых людей. Муж и жена были вместе еще со школы, а затем провели месяц в одной реанимационной палате. Мужчина смог прожить без женщины только 12 часов.