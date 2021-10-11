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Снял белье и фотографировал: в детском лагере в Бердянске вожатый развращал 9-летнюю девочку

11 октября 2021, 11:35
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18-летний парень ранее многократно отдыхал в этом лагере, а в этом году впервые находился в статусе вожатого, поскольку закончил первый курс педуниверситета.

Изнасилование, девочка
Вожатый снял с ребенка белье, касался половых органов и фотографировал ее / Zakon.kz

В детском оздоровительном лагере Бердянска произошел шокирующий случай. 18-летний вожатый развращал 9-летнюю девочку, когда она спала. Родители пострадавшей боятся, что парень останется без наказания.

Инцидент произошел летом. Девочка позвонила родителям и рассказала, что она проснулась и увидела, как 18-летний парень снял с нее белье, касался половых органов и фотографировал ее на телефон, передает Суспільне.

По словам отца ребенка Василия Денисюка, когда он спросил директора лагеря, позвонила ли администрация в полицию, он получил уклончивый ответ. Мол, пусть с вожатым разбираются сами родители, а лагерь не должен фигурировать в этом деле.

"Я не согласился, сказал, вызывайте полицию. Впоследствии в телефонном разговоре снова об этом спросил, на что опять получил скользкий ответ, из чего сделал вывод, что полицию никто не вызвал", — рассказал отец девочки.

В конце концов мужчина сам вызвал полицию. Подозреваемого задержали, а информация о случае с ребенком подтвердилась.

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Оказалось, что парень ранее многократно отдыхал в этом лагере, а в этом году впервые находился в статусе вожатого, поскольку закончил первый курс педуниверситета. Парня уволили, а правоохранители задержали его на вокзале.

Сейчас обидчик девочки находится дома в Киеве. Следователь и прокурор требовали меру пресечения в виде содержания под стражей, но судья принял решение отпустить юношу на поруки запорожского депутата Олега Коломийца, которого, якобы, попросили поручиться родители парня.

Василий Денисюк сомневается, что злоумышленник может получить наказание за свои действия.

"Насколько я знаю, лагерь принадлежит кому-то из чиновников. Я понял, что, возможно, это дело закончится тем, что этот случай останется безнаказанным", — предположил Василий.

9-летняя девочка сейчас находится под наблюдением психологов.

18-летнего киевлянина обвиняют по ч. 2 ст. 156 УК Украины (Развращение несовершеннолетних лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего). В деле продолжаются экспертизы.

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Как сообщал Главред, в Одессе на скамью подсудимых попал 52-летний местный житель за развращение и изнасилование 10 несовершеннолетних девочек. Мужчина создал фейковый аккаунт в соцсетях и под прикрытием фото своего сына знакомился с несовершеннолетними, а затем шантажом заманивал на встречу в безлюдном месте.

viber
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