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Сняла белье и сходила в туалет: во Львове девушка осквернила памятник Бандере

4 января 2022, 13:26
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По предварительным данным, на видео — 24-летняя Наталья Д. Девушка якобы родом из Киева и является участницей сообщества, которая делает провокации в Сети.

Бандера
Памятник Степану Бандеры во Львове / УНИАН

Во Львове девушка сходила по малой физиологической нужде возле памятника Степану Бандере. По всей вероятности, инцидент произошел еще осенью, однако видео появилось на ресурсе Vimeo только 3 декабря, сообщает 24 канал.

Ролике назывался "Приглашение к мирному разговору" видно, как девушка сидит у памятника со спущенным бельем. Чуть позже она демонстративно одевает трусы, а сверху ‒ шорты и уходит. В это время за кадром звучит песня "Батько наш, Бандера".

В описании к видео и вовсе было написано: "Благотворительный фонд "Красная моча".

После того, как в Сети поднялось бурное обсуждение осквернения памятника, видео исчезло с Vimeo. По предварительным данным, на видео — 24-летняя Наталья Д. Девушка якобы родом из Киева и является участницей сообщества, которое распространяет неоднозначный контент в Сети.

В своем сообщении в соцсети девушка пожаловалась ‒ дескать против нее пользователи Сети открыли "интернет-сафари" против нее из-за видео с памятником Бандере. Автор заявила, что ей угрожают и призывают попросить прощения за совершенное.

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Напомним, ранее опрос исследовательского агентства Fama показал, что гетман украинского казачества Богдан Хмельницкий, поэт и художник Тарас Шевченко, советский диктатор Иосиф Сталин, лидер ОУН-УПА Степан Бандера и немецкий канцлер Ангела Меркель попали в топ-10 личностей, которых украинцы посчитали наиболее близкими к образу идеального политика.

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