Социолог пояснил, как COVID-19 сказался на отношении ко власти

Коронавирус изменил отношение к власти в Украине / Фото Reuters

Пандемия коронавируса в Украине негативно сказалась на отношении людей ко власти.

Директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто отметил, что во время первого карантина весной, поддержка правительства была большой, пишет РБК-Украина.

Социолог отметил, что в оценке действий власти присутствует определенная двойственность.

"Когда мы спрашиваем, насколько успешно власти борются с коронавирусом, то большинство оценок отрицательные. Если мы спрашиваем, вводила ли власть правильный карантин, была слишком мягкая, жесткая, то большинство считает, что власть действовала оптимально или даже слишком мягко", – пояснил Паниотто.

Он добавил, что пандемия значительно снизила рейтинги доверия к действующей власти во многих странах мира. По его словам, именно COVID-19 помешал переизбираться на второй срок президенту США Дональду Трампу.

"Социологи измеряют general trust — доверие между людьми и доверие к незнакомцам, но доверие к власти – особенно. Оно связано с экономическим развитием и с борьбой с COVID-19. Чем больше доверия, тем выше развитие и тем успешнее борьба с коронавирусом", – добавил социолог.

Он также уточнил, что на общий рейтинг оказывает влияние несколько факторов. Их влияние на конечный результат вычленить сложно.

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