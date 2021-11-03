Социологи выяснили, почему украинцы не хотят прививаться от коронавируса

Антивакцинаторы не считают коронавирус серьезным заболеванием / Getty

Причину нежелания некоторых украинцев вакцинироваться от коронавируса узнал детский фонд ООН в Украине (ЮНИСЕФ), который провел национальный репрезентативный опрос.

Как сообщает РБК-Украина, со ссылкой на брифинг Минздрава, главными факторами в этом является недооценка рисков COVID-19, мифы о прививках и нежелание повторно вакцинироваться.

При этом, среди ярых противников вакцинации, большинство не доверяют вакцинам и полагают, что вакцинация более опасна, чем сам COVID-19.

Также люди попросту не хотят переживать реакцию на вакцины.

Около четверти украинцев считают, что у них есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19. Хотя в Минздраве отмечают, что абсолютные противопоказания может иметь не больше 1% людей.

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Кроме того, антивакцинаторы не считают пандемию серьезной угрозой, а COVID-19 болезнью, от которой нужно прививаться.

Читайте такжеВОЗ заявила о неспособности вакцин остановить пандемию коронавируса: назван единственный выходИсследование проводилось методом телефонных интервью в сентябре-октябре 2021 года исследовательским агентством Info Sapiens при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Всемирного банка.

Было опрошено 2 006 человек старше 18 лет, во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним, кандидат медицинских наук и известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал о том, как нынешние вакцины противостоят Дельта-штамму.

Также общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания.

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