Социологи выяснили, почему украинцы не хотят прививаться от коронавируса

Некоторые антивакцинаторы не считают пандемию серьезной угрозой, а COVID-19 болезнью, от которой нужно прививаться.
Причину нежелания некоторых украинцев вакцинироваться от коронавируса узнал детский фонд ООН в Украине (ЮНИСЕФ), который провел национальный репрезентативный опрос.
Как сообщает РБК-Украина, со ссылкой на брифинг Минздрава, главными факторами в этом является недооценка рисков COVID-19, мифы о прививках и нежелание повторно вакцинироваться.
При этом, среди ярых противников вакцинации, большинство не доверяют вакцинам и полагают, что вакцинация более опасна, чем сам COVID-19.
Также люди попросту не хотят переживать реакцию на вакцины.
Около четверти украинцев считают, что у них есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19. Хотя в Минздраве отмечают, что абсолютные противопоказания может иметь не больше 1% людей.
Кроме того, антивакцинаторы не считают пандемию серьезной угрозой, а COVID-19 болезнью, от которой нужно прививаться.
Читайте такжеВОЗ заявила о неспособности вакцин остановить пандемию коронавируса: назван единственный выходИсследование проводилось методом телефонных интервью в сентябре-октябре 2021 года исследовательским агентством Info Sapiens при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Всемирного банка.
Было опрошено 2 006 человек старше 18 лет, во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.
Напомним, кандидат медицинских наук и известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал о том, как нынешние вакцины противостоят Дельта-штамму.
Также общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания.
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