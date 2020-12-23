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Социологи выяснили, сколько украинцев поддерживают Зеленского

23 декабря 2020, 12:52
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Если коротко - то уровень поддержки президента Зеленского среди украинцев серьезно колеблется.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Если бы выборы президента состоялись в середине декабря нынешнего года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные опроса, которую провели сотрудники Социологической группы "Рейтинг". Действующего руководителя государства поддержали бы 26,5% тех, кто планирует голосовать и определился с выбором.

Как показал опрос, за Петра Порошенко проголосовали бы 14,3% респондентов, за Юрия Бойко - 10,1%, за Юлию Тимошенко - 9,8%, за Виктора Медведчука - 7,7%, за Владимира Гройсмана - 6,4%, за Игоря Смешко - 6,0%, за Дмитрия Разумкова - 4,1%, за Олега Ляшко - 3,6%. Рейтинг других кандидатов не превышает 3%.

Опрос

Читайте такжеОпрос показал, как мало украинцев поучаствовали в опросе Зеленского

Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Результаты опроса, который провели сотрудники Центра Разумкова, показал - президент Украины Владимир Зеленский стал для более 40% жителей страны разочарованием 2020 года.
  • Тем не мене, политиком-2020 20% респондентов все равно признали Владимира Зеленского. Хотя данный показатель значительно меньше, чем в конце 2019 года (тогда он составлял 46%).

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