Социологи выяснили, сколько украинцев поддерживают Зеленского

Если коротко - то уровень поддержки президента Зеленского среди украинцев серьезно колеблется.
Если бы выборы президента состоялись в середине декабря нынешнего года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский.
Об этом свидетельствуют данные опроса, которую провели сотрудники Социологической группы "Рейтинг". Действующего руководителя государства поддержали бы 26,5% тех, кто планирует голосовать и определился с выбором.
Как показал опрос, за Петра Порошенко проголосовали бы 14,3% респондентов, за Юрия Бойко - 10,1%, за Юлию Тимошенко - 9,8%, за Виктора Медведчука - 7,7%, за Владимира Гройсмана - 6,4%, за Игоря Смешко - 6,0%, за Дмитрия Разумкова - 4,1%, за Олега Ляшко - 3,6%. Рейтинг других кандидатов не превышает 3%.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Результаты опроса, который провели сотрудники Центра Разумкова, показал - президент Украины Владимир Зеленский стал для более 40% жителей страны разочарованием 2020 года.
- Тем не мене, политиком-2020 20% респондентов все равно признали Владимира Зеленского. Хотя данный показатель значительно меньше, чем в конце 2019 года (тогда он составлял 46%).
Автор: Дмитрий Видоменко