Социологи выяснили, сколько украинцев верят в мир с Россией

Сотрудники КМИС провели опрос на актуальную тему.
Немногим более половины украинцев верят, что уже в ближайшем будущем Украина сможет достичь мира и нормализовать отношения с Россией. А противоположной точки зрения придерживаются около трети респондентов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Социологи в период с 17 по 24 октября нынешнего года опросили 1 502 респондента, которые проживают во всех регионах Украины (кроме временно неподконтрольных Киеву районов Донбасса и захваченного РФ Крыма).
В октябре 56,6% опрошенных утверждают, что в будущем Украина сможет достичь мира и нормализации отношений с Российской Федерацией, 30,1% респондентов полагают, что в будущем Украина будет иметь напряженные или конфликтные отношения с РФ.
При этом, социологии отмечают ‒ количество тх, кто верит в нормализацию отношений между странами с апреля по октябрь нынешнего года увеличилось приблизительно на 6%, а количество сторонников противоположного мнения уменьшилось на 3%.
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Какие опросы украинцев проводились ранее:
- В Украине рейтинг доверия возглавили президент Украины Владимир Зеленский и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Меньше всего доверяют генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.
- Почти 45% украинцев высказались за то, чтобы предоставить неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей автономию в составе Украины для того, чтобы прекратить войну.
- 26 октября появились результаты ответов украинцев на опрос от президента Владимира Зеленского по результатам обработки 74% анкет. Респонденты поддержали 4 из 5 инициатив главы государства.