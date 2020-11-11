УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Социологи выяснили, сколько украинцев верят в мир с Россией

11 ноября 2020, 18:17

Сотрудники КМИС провели опрос на актуальную тему.

Россия, Украина
Социологи выяснили, сколько украинцев верят в мир с Россией / УНИАН

Немногим более половины украинцев верят, что уже в ближайшем будущем Украина сможет достичь мира и нормализовать отношения с Россией. А противоположной точки зрения придерживаются около трети респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Социологи в период с 17 по 24 октября нынешнего года опросили 1 502 респондента, которые проживают во всех регионах Украины (кроме временно неподконтрольных Киеву районов Донбасса и захваченного РФ Крыма).

В октябре 56,6% опрошенных утверждают, что в будущем Украина сможет достичь мира и нормализации отношений с Российской Федерацией, 30,1% респондентов полагают, что в будущем Украина будет иметь напряженные или конфликтные отношения с РФ.

При этом, социологии отмечают ‒ количество тх, кто верит в нормализацию отношений между странами с апреля по октябрь нынешнего года увеличилось приблизительно на 6%, а количество сторонников противоположного мнения уменьшилось на 3%.

Читайте такжеЛидер в рейтинге политических партий в Украине изменился: новый опрос

Какие опросы украинцев проводились ранее:

  • В Украине рейтинг доверия возглавили президент Украины Владимир Зеленский и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Меньше всего доверяют генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.
  • Почти 45% украинцев высказались за то, чтобы предоставить неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей автономию в составе Украины для того, чтобы прекратить войну.
  • 26 октября появились результаты ответов украинцев на опрос от президента Владимира Зеленского по результатам обработки 74% анкет. Респонденты поддержали 4 из 5 инициатив главы государства.
опрос мир социологи новости Украины Россия
Сейчас вы просматриваете новость «Социологи выяснили, сколько украинцев верят в мир с Россией». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

18:26
Тихановская выдвинула три условия властям Беларуси
18:19
Гороскоп на 12 ноября для всех: урожайные дела и подвижки в карьере Видео
18:17
Социологи выяснили, сколько украинцев верят в мир с Россией
18:04
Мы лишь на втором этапе: Ляшко объяснил, что ждет украинцев дальше Видео
17:51
Диетолог раскрыла рецепт идеального блюда на ужин Видео
Реклама
17:45
Кричал и стучал по столу: Степанов сорвался на заседании Кабмина ​ Видео
17:44
"Гиперлуп головного мозга": эксперт о предложении министра Абрамовского Киеву
17:36
В Минздраве объяснили, закроют ли метро на карантин выходного дня
17:26
Кабмин вернул общенациональный карантин в Украине: что поменялось Видео
17:19
В Украине продлят карантин выходного дня до Нового года – СМИ Видео
17:15
Новый карантин в Украине: в Кабмине рассказали о работе транспорта Видео
17:07
Диа-прогулка, виртуальные комнаты и истории побед: как в Украине отмечают "дни диабета"
17:02
Чем отличается коронавирус от простуды, гриппа и аллергии: основные признаки Видео
16:56
Новолуние в ноябре 2020: когда наступит в Украине, и что можно делать
16:35
Комаровский назвал лекарства, которые категорически нельзя принимать при коронавирусе Видео
16:33
Бунт в Армении: протестующие выдвинули ультиматум премьеру Видео
16:30
В моде пальто и свитера с потрясающим принтом гусиная лапка из 30-х: фото Фото Видео
16:29
Медик рассказала, чем опасны для здоровья "многоразовые" маски Видео
16:19
Мест не будет даже в коридорах: Шмыгаль объяснил введение нового карантина Видео
16:10
Холода накрывают: синоптик обещает самое красивое метеоявление Видео
Реклама
16:08
Bishoff получила награду "Компания года" в сегменте производства косметики для ухода за кожей новости компании
16:04
Инфекционист назвала двигатель любой эпидемии Видео
16:01
В Одессе обыскивают офис Голубова по подозрению в подкупе избирателей за Скорика выборы
15:58
Как отрастить бороду быстро и дешево: лучшие советы Видео
15:51
Путин похвастался новым пунктом управления ядерным оружием Видео
15:39
Как обманывают украинцев: в Сети показали схему мошенников через OLX Видео
15:25
Под Херсоном взяли в заложники пассажиров автобуса: СМИ узнали, чем все закончилось
15:24
Правительство одобрило расширение прав полиции по использованию электрошокера
15:02
В Кабмине спрогнозировали, что ждет Донбасс в ближайшие 25 лет Видео
15:01
Мазохизм выходного дня мнение
14:48
Вирусолог сказала, когда Украине светит эффективная вакцина от коронавируса Видео
14:38
В Украине ввели карантин выходного дня Видео
14:30
Азербайджан победил в войне в Карабахе - Алиев Видео
14:30
В МИД Украины сделали заявление по Карабаху и напомнили об агрессии России Видео
14:15
Война за Карабах: политолог назвал причины перемирия и введения миротворцев РФ Видео
14:15
"Будете шокированы": Джулиани заявил, что Пенсильвания и Мичиган перейдут к Трампу Видео
13:51
Эрдоган обнародовал план действий по Нагорному Карабаху Видео
13:50
Российские ученые предложили лечить коронавирус грибами Видео
13:35
Одну область Украины "укусит" мороз – синоптик Видео
13:07
Врач объяснила, что спасет украинцев от COVID-19
Реклама
13:00
Заражение коронавирусом в Украине: в Минздраве назвали опаснейшие места Видео
12:47
У Путина раскрыли задачи миротворцев России в Нагорном Карабахе Видео
12:35
Лидер в рейтинге политических партий в Украине изменился: новый опрос Видео
12:29
"Это полное убожество": вирусолог посоветовала не ждать украинскую вакцину
11:58
В Ереване вспыхнул бунт из-за вывода войск из Карабаха, полиция закручивает гайки Видео
11:54
Байден резко отреагировал на отказ Трампа признать его победу Видео
11:36
Маленький нюанс: врач объяснила, почему некоторые болеют COVID-19 без симптомов Видео
11:29
Карантин выходного дня не поможет, нужен локдаун – врач Видео
11:25
В России после первых испытаний вакцины Спутник V дали добро на массовую вакцинацию Видео
11:24
Капитуляция Армении - хороший урок Украине мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять