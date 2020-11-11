Социологи выяснили, сколько украинцев верят в мир с Россией / УНИАН

Немногим более половины украинцев верят, что уже в ближайшем будущем Украина сможет достичь мира и нормализовать отношения с Россией. А противоположной точки зрения придерживаются около трети респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Социологи в период с 17 по 24 октября нынешнего года опросили 1 502 респондента, которые проживают во всех регионах Украины (кроме временно неподконтрольных Киеву районов Донбасса и захваченного РФ Крыма).

В октябре 56,6% опрошенных утверждают, что в будущем Украина сможет достичь мира и нормализации отношений с Российской Федерацией, 30,1% респондентов полагают, что в будущем Украина будет иметь напряженные или конфликтные отношения с РФ.

При этом, социологии отмечают ‒ количество тх, кто верит в нормализацию отношений между странами с апреля по октябрь нынешнего года увеличилось приблизительно на 6%, а количество сторонников противоположного мнения уменьшилось на 3%.

Читайте такжеЛидер в рейтинге политических партий в Украине изменился: новый опрос

Какие опросы украинцев проводились ранее: