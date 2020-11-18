"Соду используют для лечения рака": авторы учебника по химии оконфузились

Авторы учебника по химии оконфузились по поводу соды / УНИАН

В украинском учебнике для девятого класса по химии обнаружили информацию о том, что пищевая сода якобы имеет профилактические и лечебные свойства при онкологических заболеваниях.

На это обратила внимание пользовательница социальной сети Facebook Инна Демина. Причем авторы учебники сослались на сайт Всеукраинской ассоциации пенсионеров.

"Мне действительно нравится учебник по химии для 9 класса Савчин М.М. - доступно и структурировано представлен базовый материал. Но что же нам делать с научностью школьных учебников? Когда уже наконец в учебниках будут подаваться новости современной науки, а не тренды нетрадиционной медицины с сайта Ассоциации пенсионеров?", ‒ написала она.

Во втором параграфе авторы учебника пишут, что водный раствор соды следует пить для "профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля при простуде" и при некоторых других болезнях.

По данным Деминой, вышеуказанный учебник издали в 2017-м и он получил гриф-рекомендацию для учебных заведений от Министерства образования и науки Украины.

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Ошибки в учебниках - что было ранее: