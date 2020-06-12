В Крыму будет 10 районов: Кабмин изменил территориальное деление страны

Зеленская ОТО расположена на Прикарпатье / Фото: Галицкий корреспондент

Кабинет министров утвердил трансформированный список 129 районов в Украине, поскольку ранее их количество составляло 490.

Решение было принято на внеочередном заседании правительства.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, количество районов уменьшат втрое, укрупнив 490 уже давно сущестующих.

"Существующее районное деление было образовано еще в СССР, в первой половине прошлого века. Это не соответствует современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне, поэтому надо наводить порядок", – отметил он.

По словам премьера, укрупнение сможет предоставить всем регионам одинаковые условия для развития и эффективной работы.

"Большие перекосы по субвенциям, дотациям. Ответственность в таких районах одинакова, а нагрузка – разная", – сказал он.

Количество районов, согласно постановлению:

Крым – 10;

Винницкая область – 5;

Волынская область – 4;

Днепропетровская область – 6;

Донецкая область – 8;

Житомирская область – 4;

Закарпатская область – 5;

Запорожская область – 5;

Ивано-Франковская область – 5;

Киевская область – 6;

Кировоградская область – 4;

Луганская область – 8;

Львовская область – 7;

Николаевская область – 4;

Одесская область – 6;

Полтавская область – 4;

Ровенская область – 4;

Сумская область – 5;

Тернопольская область – 3;

Харьковская область – 7;

Херсонская область –3;

Хмельницкая область – 5;

Черкасская область – 4;

Черновицкая область – 3;

Черниговская область – 4.

Также правительство приняло решение о создании объединенных территориальных общин.

Сколько ОТО предлагают по областям:

Киевская область – 69;

Волынская область – 54;

Одесская область – 91;

Полтавская область – 61;

Запорожская область – 67;

Херсонская область – 49;

Тернопольская область – 55;

Хмельницкая область – 60;

Донецкая область – 66;

Житомирская область – 65;

Закарпатская область – 64;

Черновицкая область – 52;

Днепропетровская область – 86;

Сумская область – 51;

Черниговская область – 57;

Харьковская область – 56;

Луганская область – 37;

Николаевская область – 52;

Кировоградская область – 49;

Черкасская область – 67;

Ивано-Франковская область – 62;

Ровенская область – 64;

Винницкая область – 63;

Львовская область – 73.

Политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что Кабмин не просто укрупнил районы, а провел фактически административную реформу. По его мнению, это преобразование может иметь положительный результат, однако среди граждан будет немало недовольных, что будет работать против власти на предстоящих местных выборах.

"Это очень рискованное решение, особенно перед местными выборами. Число оппозиционеров на местах по отношению к правительству и нынешней власти резко возрастет. И среди простых граждан будет много недовольных. Но политтехнологически могут быть и положительные последствия – многие местные кланы, которые десятилетиями контролировали свои районы, превратили их в свои феодальные вотчины, могут утратить свой статус и часть влияния. Межклановая борьба на районном уровне резко обострится, тем более, что выборы в райсоветы будут на партийной основе. Но это уже сугубо политическая сторона проблемы", - отметил Фесенко в Facebook.

Напомним, эксперты рассказали Главреду, какие проблемы может создать для украинцев задуманная административно-территориальная реформа.