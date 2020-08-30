Соратник Саакашвили не создал в Украине "инвестиционных нянь" и вернулся в Грузию

Леван Варшаломидзе / geomigrant

Соратник Михаила Саакашвили и экс-руководитель правительства Аджарии Леван Варшаломидзе, вернулся в Грузию после того, как проработал в Украине пять месяцев и так не создал в Украине офис "инвестиционных нянь".

О своем возвращении на Родину Варшаломидзе написал в социальной сети Facebook.

"До встречи в Грузии. Вместе победим", ‒ написал он. Позднее, в 11:00 30 августа Варшаломидзе опубликовал фото с контрольно-пропускного пункта в Грузии.

Как сообщает портал Страна со ссылкой на собственные источники, Варшаломидзе безуспешно пытался оформить помещение Офиса инвестиций в одном из корпусов киевского завода Арсенал, который находится на балансе Министерства культуры. Более того ‒ он жаловался президенту Зеленскому на то, что пять месяцев проработал без заработной платы.

"После встречи с Зеленским ему перезвонил Шмыгаль, но так ничего и не решилось", ‒ заявил источник.

Коме того, у Варшаломидзе возникла большая проблема с коммуникациями после того, как украинский Кабмин из-за пандемии коронавируса закрыл въезд в страну для иностранцев.

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Напомним, ранее планы открыть инвестиционный офис под руководством Левана Варшаломидзе президент Зеленский заявил в мае 2020 года. Тогда глава государства заявлял ‒ открытие должно было состояться в сентябре.