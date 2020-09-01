Соратник Тимошенко подхватил коронавирус - СМИ

У Ивана Крулько обнаружили коронавирус

Народный депутат от Батькивщины Иван Крулько заболел коронавирусом. Его тест дал положительный результат.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По его словам, результаты теста нардеп получил в понедельник. Сейчас он находится на самоизоляции.

Согласно данным на сайте Верховной рады, Крулько отсутствовал в парламенте на пленарном заседании во вторник, 1 сентября. Однако неделю назад, 25 августа, в Раде он был.

Коронавирус в Украине

Напомним, правительство продлило противоэпидемиологические мероприятия на территории Украины до 1 ноября. В стране действует карантинное разделение на эпидемиологические зоны – в красной зоне вводятся самые жесткие ограничения.