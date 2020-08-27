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Сотни тысяч заболевших: Данилов предупредил о вспышке COVID-19 в Украине

27 августа 2020, 18:00

Алексей Данилов отметил необходимость строгого соблюдения на избирательных участках рекомендаций Минздрава.

Алексей Данилов
Алексей Данилов / УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что запланированные на октябрь местные выборы будут одними из самых сложных за последнее время, поскольку пройдут в условиях растущей эпидемической угрозы.

"Сегодняшние цифры, которые мы получаем согласно анализу программно-аппаратного комплекса СОТА, дают нам понимание того, что мы не можем допустить, чтобы эпидемическая ситуация вышла из-под контроля во время местных выборов", - подчеркнул он в ходе совещания по организации местных выборов, сообщает пресс-служба СНБО.

Он отметил необходимость строгого соблюдения на избирательных участках рекомендаций Минздрава, в частности соблюдение социальной дистанции, обеспечение дезинфицирующими средствами и масочного режима.

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"По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тысяч случаев заражения (по состоянию на утро 27 августа - 112 тыс, из них 54 тыс выздоровели, 2,4 тыс умерли - Ред.), и мы должны быть к этому готовы", - цитирует Данилова Интерфакс-Украина.

Напомним, ранее заслуженный врач Украины, экс-народный депутат Ольга Богомолец заявила о том, что Украина находится на плато заболеваемости коронавирусом.

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При этом она не исключила в ближайшее время всплеска числа заражений коронавирусом в Украине до 3-х тысяч случаев в сутки.

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