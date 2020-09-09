Сотни тысяч жителей-переселенцев с Донбасса волнует только пенсия от Киева - вице-премьер

Алексей Резников (в центре) / УНИАН

Вице-премьер-министр (и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий) Алексей Резников утверждает ‒по состоянию на сегодняшний день около 0,5 млн человек, которые формально зарегистрированы как переселенцы в Украине, а на самом деле проживают на неподконтрольной территории и интересуют их исключительно пенсии от официального Киева.

Об этом сообщает портал Факты со ссылкой на интервью чиновника.

Согласно озвученным им данным, из 1,5 миллионов зарегистрированных в Украине переселенцев около 500 тысяч человек де-факто проживают на неподконтрольных районах Донбасса.

"Точно знаю, что около полумиллиона, давайте смотреть правде в глаза, живут по сей день на неподконтрольных территориях. В основном это пенсионеры. Я их не осуждаю ни в коем случае, поскольку понимаю, что им негде здесь жить, что кто-то никогда не бросит свой дом, свой огород, политый потом, своих родственников. Так что эта категория на самом деле не является ВПЛ. Юридически — да, практически же — нет. Мы закрываем на это глаза", — заявил Резников.

Вице-премьер, однако, утверждает ‒ он согласен, что государство должно платить пенсию всем без исключения своим пенсионерам.

"Но я сейчас вынужден исходить из данностей, которые есть, и вынужден их приоритезировать. Так вот, из полутора миллионов подшефных нашего министерства 500 тысяч живут в ОРДЛО и их интересует только пенсия", — подытожил чиновник.

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