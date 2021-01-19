Сотрудница УЗ ошибочным постом в Сети спровоцировала флешмоб

Когда скрины сообщения о молоке появились в соцсетях, в Укразализныце с юмором отреагировали на курьез.
SММ-сотрудница Укрзализныци ошибочным постом в Telegram спровоцировала целый флешмоб в соцсетях. Она во вторник, 19 января, по ошибке разослали подписчикам личное сообщение, на что обратил внимание Укринформ.
Так, SММ-щица Укрзализныци опубликовала в Telegram пост, в котором рассказала, что уже поставила новости в Facebook, а теперь собирается сбегать за молоком.
"Поставила на Фейсбук пригородные, следующую (новость – ред.) поставлю через час - за молоком сбегаю", - написала сотрудница УЗ.
Когда скрины сообщения о молоке появились в соцсетях, в Укразализныце с юмором отреагировали на курьез и поблагодарили читателей за внимательность.
"Друзья. Ситуация под контролем, молоко успели купить и выпить. Было вкусно", - пошутили в Укразализныце.
После этого в украинском сегменте Twitter начался флешмоб в поддержку сотрудницы.
Так, в Укрпочте написали, что пост уже закинули и ушли за хлебом. А в Twitter-аккаунте Театра на Подоле заявили, что не собираются идти ни за хлебом, ни за молоком, так как слишком холодно. А в Prozorro сообщили, что идут кушать.
- Ранее в компании Укрзализныця прокомментировали решение о повышении тарифов на пассажирские перевозки в 2021 году.