Сотрудники ЦИК массово заразились коронавирусом незадолго до выборов

71 из 281 работников — сейчас на больничном. Многие из них продолжают работать дистанционно.
Коронавирус в Украине не сбавляет оборотов - сегодня опасную инфекцию диагностировали у 34 сотрудников Центральной избирательной комиссии.
Об этом пресс-служба комиссии сообщила в Facebook.
При этом, как отмечается, 71 из 281 работников — сейчас на больничном. Многие из них продолжают работать дистанционно.
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В ЦИК отметили, что употребляют все возможные меры безопасности — работникам два раза в день измеряют температуру, врачи осматривают тех, у кого есть подозрение на коронавирус или кто контактировал с больным.
Коронавирус в Украине:
- Накануне министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал о вероятности введения в Украине режима чрезвычайного положения из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.
- Министерству здравоохранения поручено проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук с целью увеличения койкомест для больных коронавирусом.
- В Украине прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Автор: Екатерина Трохимчук