Сотрудники ЦИК массово заразились коронавирусом незадолго до выборов

Сотрудники ЦИК заболели коронавирусом / УНИАН

Коронавирус в Украине не сбавляет оборотов - сегодня опасную инфекцию диагностировали у 34 сотрудников Центральной избирательной комиссии.

Об этом пресс-служба комиссии сообщила в Facebook.

При этом, как отмечается, 71 из 281 работников — сейчас на больничном. Многие из них продолжают работать дистанционно.

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В ЦИК отметили, что употребляют все возможные меры безопасности — работникам два раза в день измеряют температуру, врачи осматривают тех, у кого есть подозрение на коронавирус или кто контактировал с больным.

Коронавирус в Украине: