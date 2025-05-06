"Соучастие в преступлениях": МИД об участии иностранных войск в параде в Москве

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска совершили сотни тысяч военных преступлений, напомнили в МИД.

https://glavred.info/ukraine/souchastie-v-prestupleniyah-mid-ob-uchastii-inostrannyh-voysk-v-parade-v-moskve-10662257.html Ссылка скопирована

В МИД прокомментировали предстоящий парад на Красной площади / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное:

Военные РФ не освободители, а захватчики и виновники массовых преступлений

Участие в параде рядом с войсками РФ — это соучастие в преступлениях

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска совершили сотни тысяч военных преступлений — от убийств и ранений до депортации мирных жителей, включая не менее 20 тысяч украинских детей.

Об этом идет речь в заявлении МИД Украины по поводу планов государства-агрессора РФ привлечь к участию в параде в Москве военнослужащих из других государств.

видео дня

В заявлении подчеркивается, что оккупанты прибегают к самым жестоким методам: расстрелы мирных жителей, массовые захоронения, изнасилования, мародерство, захват и удержание гражданских в заложниках, пытки и убийства пленных. Российская армия систематически наносит удары по густонаселённым районам, энергетическим объектам и гражданской инфраструктуре, применяя оружие неизбирательного действия.

МИД обращает внимание на то, что именно эта армия выйдет 9 мая на парад в Москве. Ведомство подчёркивает: эти военные — не освободители, а захватчики и виновники массовых преступлений. Участие в параде рядом с ними — это соучастие в преступлениях, а не проявление памяти о Победе над нацизмом.

По мнению украинской стороны, приглашение иностранных военных к участию в московском параде — попытка легитимизировать и скрыть преступления России. МИД Украины настоятельно призывает государства, особенно те, кто заявляет о нейтралитете, отказаться от участия в этом мероприятии. Участие в таком параде будет воспринято как поддержка страны-агрессора.

МИД подчеркивает важность достойного чествования памяти жертв Второй мировой войны без оправдания современных актов насилия и агрессии.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что Россия сознательно отказывается от реального прекращения огня и не пойдет на настоящее завершение войны без мощного международного давления. "Путин хочет похвастаться танками на параде, но он должен думать о мире...", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне отменили парад на 9 мая в Севастополе. Парад в Севастополе отменили после уничтожения двух истребителей Су-30 в Новороссийске.

Как писал Главред, генерал намекнул, чем и как могут ударить по Москве на 9 мая. Россия сама нарушает условия перемирия, которые ранее предлагала, напомнил Игорь Романенко.

Другие новости:

Что такое МИД Украины? Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред