Совбез ООН обсудит Украину с представителями "ДНР" и "ЛНР" - СМИ

В Совете безопасности ООН пройдет встреча, на которой обсудят выполнение минских договоренностей.
Совет безопасности ООН проведет в среду, 2 декабря, неформальную встречу (по "формуле Аррии"), посвященную исполнению Минского пакета мер от 2015 года.
"Ожидается проведение 2 декабря заседания по "формуле Аррии", посвященного теме Украины", - сообщил РИА Новости источник в Совбезе. По его словам, тема неформальной встречи - реализация Минского пакета мер.
Источник агентства уточнил, что к участию приглашены полпред самопровозглашенной "Луганской народной республики" в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель "Донецкой народной республики" в контактной группе, глава МИД "ДНР" Наталья Никонорова.
Справка
Заседания членов Совета Безопасности ООН по формуле Аррии — неформальные встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать и которым они хотели бы что‑то сообщить. Такой формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году в качестве представителя Венесуэлы в Совете (в 1992–1993 годах), сообщает Википедия.
Минские соглашения – о чем сообщалось ранее:
- 13 ноября глава Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что вторые Минские соглашения, подписанные в феврале 2015 года, являются "политической петлей на шее Украины", которая мешает принятию решений.
- 5 ноября глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина предлагает план действий по урегулированию российско-украинского конфликта в регионе. Инициатива базируется на выводе всех иностранных войск из ОРДЛО и проведения выборов ориентировочно 31 марта 2021 года.
- 5 октября экс-глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что с первого дня после подписания Минских договоренностей было понятно, что в случае, если документ читать буквально, выполнить это невозможно.