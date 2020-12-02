Совбез ООН обсудит Украину с представителями "ДНР" и "ЛНР" - СМИ

Совбез ООН обсудит Украину с представителями "ДНР" и "ЛНР" / Reuters

Совет безопасности ООН проведет в среду, 2 декабря, неформальную встречу (по "формуле Аррии"), посвященную исполнению Минского пакета мер от 2015 года.

"Ожидается проведение 2 декабря заседания по "формуле Аррии", посвященного теме Украины", - сообщил РИА Новости источник в Совбезе. По его словам, тема неформальной встречи - реализация Минского пакета мер.

Источник агентства уточнил, что к участию приглашены полпред самопровозглашенной "Луганской народной республики" в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель "Донецкой народной республики" в контактной группе, глава МИД "ДНР" Наталья Никонорова.

Справка

Заседания членов Совета Безопасности ООН по формуле Аррии — неформальные встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать и которым они хотели бы что‑то сообщить. Такой формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году в качестве представителя Венесуэлы в Совете (в 1992–1993 годах), сообщает Википедия.

Минские соглашения – о чем сообщалось ранее: