Советник Ермака неожиданно подал в отставку​

Уманский написал заявление после решения о введении карантина выходного дня в Украине.
Советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Игорь Уманский подал в отставку.
Такое решение Уманский принял после введения в Украине карантина выходного дня, однако подробно о причинах пообещал рассказать после того, как его отставку примут.
"Карантин выходного дня? Ок! Тогда – все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую. О причинах отставки – все после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому небезразлично. ОтдыхайТЕ!", – написал Уманский на своей странице в Facebook.
Отметим, Уманский стал советником Ермака в апреле после того, как он был уволен с должности министра финансов. Его назначили главой Минфина 4 марта, а 30 марта уволили.
Карантин выходного дня - о чем ранее сообщал Главред:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.
Автор: Мария Тупик