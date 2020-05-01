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Комаровский поведал, безопасно ли ехать на море этим летом

1 мая 2020, 21:33

Известный доктор уверен, что летом украинцы запросто смогут отдохнуть на море, несмотря на пандемию жуткого вируса.

Комаровский
Комаровский назвал оптимальное время поездки на море / Скриншот с instagram.com/doctor_komarovskiy

Коронавирус не останавливает темпы и продолжает распространяться по Украине. Известный педиатр Евгений Комаровский ответил на интересующий многих вопрос о реальности поездки на море этим летом.

Как заявил врач в своем свежем эфире в YouTube, он не сомневается в том, что уже в июле-августе на море можно будет ехать. Причем он сам планирует путешествовать в августе "очень серьезно".

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Также врач отметил, что чиновники не имеют права запретить украинцам поездки, в частности, - к морю. Однако не стоит пренебрегать их рекомендациями. А вот со стороны эпидемиологии и медицины, по словам Комаровского, на море для иммунитета поехать стоит, даже несмотря на пандемию.

"Вы сами видите, что ситуация не очень прогнозируемая, но в любом случае кроме решений или мыслей медицинского плана еще есть и политические аспекты. С точки зрения вопросов эпидемиологических, то я не сомневаюсь, что в июле-августе на море можно будет ехать. Я по крайней мере планирую путешествовать в августе очень серьезно", — сказал он.

Комаровский отметил, что окончательно все будет зависеть от политиков, которые будут принимать решения.

Как ранее писал Главред, по словам Комаровского, употребление самогона ни коим образом не способствует в борьбе с коронавирусом.

Также напомним, Комаровский назвал главную ошибку при лечении коронавируса.

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