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Комаровский признался, смог ли разбогатеть во время карантина

17 мая 2020, 19:20

По словам известного врача, у него нет особняка под Нью-Йорком.

Комаровский
Комаровский рассказал, удалось ли ему разбогатеть во время карантина / Скриншот

Пандемия коронавируса - во время карантина советы известного доктора Евгения Комаровского начали пользоваться еще большей популярностью. Известный медик признался, сколько ему платят за информацию, которую он предоставляет.

Так, он откровенно ответил на вопрос одного из своих подписчиков в Instagram, который поинтересовался, сколько ему платит водоканал за то, что он постоянно говорит о мытье рук.

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"А почему вас так волнует водоканал? Почему вас не волнуют производители спирта? Производители перекиси или глицерина? Производители мыла или моющих средств для посуды? Я сейчас зарабатываю как никогда! У меня сейчас просто очень золотые дни", - не без иронии поделился Комаровский.

Также у доктора поинтересовались, есть ли у него особняк под Нью-Йорком.

"Нет, у меня скромный особнячек в Харькове. Не заработал, но упорно над этим тружусь, снимая сериал, отвечая на вопросы о вирусе. И надеюсь на вас, дорогие товарищи, обогатится", - пошутил доктор.

Советы Комаровского

Как писал Главред, Комаровский назвал популярное лакомство, которое способно помочь телу успешнее бороться с атаками инфекций.

Также напомним, ранее Евгений Комаровский заявил, что регулярные положительные эмоции, регулярный секс плюс свежий воздух ‒ один из лучших способов укрепления иммунитета.

Евгений Комаровский коронавирус
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