Спасатели нашли тела всех 25 погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом

Спасатели нашли тела всех погибших на месте авиакатастрофы под Харьковом.
В субботу около полудня, 26 сентября, спасатели нашли тела всех 25 погибших в катастрофе Ан-26 в Харьковской области под Чугуевом.
Об этом сообщает ГСЧС.
"По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы найдено тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице)", - сказано в сообщении спасателей.
Как заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, который возглавил Госкомиссию по расследованию обстоятельств крушения самолета АН-26 в Чугуеве Харьковской области, рассказал о том, что ни одно тело погибшего в авиакатастрофе еще не удалось идентифицировать.
"Для этого потребуется время", - сказал Уруский, сообщает Страна.
В то же время стало известно, что курсант-третьекурсник Харьковского национального университета воздушных сил, выживший в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом, может быть выписан из госпиталя в ближайшее время.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на врачей Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове.
По данным врачей, курсант имеет множественные ушибы и сотрясение мозга. Ночью его поместили в реанимацию, но 26 сентября уже перевели в обычное отделение, состояние парня оценивают как средней тяжести. Военные медики отметили, что пациента удалось вывести из шокового состояния, парень контактирует с родственниками и врачами и может давать показания следователям.
Авиакатастрофа под Харьковом - о чем говорилось ранее:
- 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл на место катастрофы самолета ВСУ в Харьковскую область. Он поручил приостановить все полёты на самолетах, аналогичных Ан-26, до выяснения обстоятельств авиакатастрофы.
- 26 сентября около 11 часов утра один из двух выживших при крушении Ан-26 под Чугуевом курсантов Харьковского национального университета внутренних дел умер в больнице. Таким образом, число жертв авиакатастрофы возросло до 26, поиски тел двух погибших продолжаются.
- 26 сентября глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что военно-транспортный самолет Ан-26, по предварительным данным специалистов по летной безопасности, потерпел крушение под Харьковом – у Чугуева – из-за отказа датчика в двигателе.
- Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины под Чугуевом в Харьковской области.
- По состоянию на утро 26 сентября найдено 23 тела – утром спасатели нашли еще одно тело, поиски еще двух продолжаются.
- Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек, из них 25 погибли. Два харьковских курсанта сумели спастись – выпрыгнули из самолета во время падения на аэродроме Чугуев. Оба были доставлены в больницу.