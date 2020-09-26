Спасатели нашли тела всех 25 погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом

Спасатели нашли тела всех 25 погибних в катастрофе под Харьковом / УНИАН

В субботу около полудня, 26 сентября, спасатели нашли тела всех 25 погибших в катастрофе Ан-26 в Харьковской области под Чугуевом.

Об этом сообщает ГСЧС.

"По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы найдено тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице)", - сказано в сообщении спасателей.

Как заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, который возглавил Госкомиссию по расследованию обстоятельств крушения самолета АН-26 в Чугуеве Харьковской области, рассказал о том, что ни одно тело погибшего в авиакатастрофе еще не удалось идентифицировать.

"Для этого потребуется время", - сказал Уруский, сообщает Страна.

В то же время стало известно, что курсант-третьекурсник Харьковского национального университета воздушных сил, выживший в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом, может быть выписан из госпиталя в ближайшее время.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на врачей Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове.

По данным врачей, курсант имеет множественные ушибы и сотрясение мозга. Ночью его поместили в реанимацию, но 26 сентября уже перевели в обычное отделение, состояние парня оценивают как средней тяжести. Военные медики отметили, что пациента удалось вывести из шокового состояния, парень контактирует с родственниками и врачами и может давать показания следователям.

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