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Спикер ВР обратился к Кабмину из-за меморандума с МВФ и назвал заявления СМИ неправдой

5 июня 2020, 02:30

Пункты меморандума с МВФ будут служить интересам Украины, считает Дмитрий Разумков.

Дмитрий Разумков
Разумков рассказал, что думает о кредите от МВФ / Фото: УНИАН

Правительство должно опубликовать текст соглашения Украины с МВФ о 5$-миллиардной кредитной программе во избежание обнародования различной противоречивой информации.

Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе своего брифинга в четверг, 4 июня.

По словам спикера парламента, Кабмин должен показать украинским гражданам, о чем договорился Киев с международным финансовым донором. Политик также считает, что информация о пунктах в соглашении Украины и МВФ, которая периодически появляется в прессе и социальных сетях, не является правдивой.

"Я не думаю, что вся информация, которая появляется в телеграмм-каналах и даже средствах массовой информации, отвечает на 100% правде. Я уверен, что Кабмин должен продемонстрировать меморандум, который будет подписан с МВФ. Я не являюсь частью переговорной группы… Будет правильно, когда люди, которые непосредственно участвуют в этом процессе, будут его комментировать. Пункты, которые там отражены, будут служить интересам Украины... Хотелось бы увидеть документ", - сказал Разумков.

Напомним, в МВФ заявили, что решение о предоставлении Украине финансовых средств в рамках ранее достигнутых договоренностей может быть принято уже 9 июня. Однако условия кредитной программы для Киева еще обсуждаются.

Ранее сообщалось, что условия нового меморандума Украины с МВФ предполагают повышение тарифов для населения и усиление налогового давления на украинцев.

новости Украины кредит МВФ Дмитрий Разумков Кабмин
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