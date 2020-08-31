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Справка переселенца и цифровой техспаспорт: в Минцифры рассказали о новых функциях Дии

31 августа 2020, 10:18

О функциях мобильного приложения рассказал лично руководитель ведомства Михаил Федоров.

Дія
В Минцифры рассказали о новых функциях Дии / УНИАН

В октябре 2020 года Министерство цифровой траснформации планирует запустить новые услуги на портале и в мобильном приложении Дия.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал руководитель ведомства Михаил Федоров.

По словам чиновника, на портале Дия запустят:

  1. Обновленную регистрацию ООО в онлайн-формате.
  2. Возможность начать и завершить строительство онлайн (категории СС1 ‒ кафе, частные дома, малые сооружения) ‒ более 90% всего строительства. При этом в июле 2020 года уже запустили новый строительный реестр и уже им воспользовались более 18 тысяч заказчиков строительства.
  3. Е-Малятко онлайн.
  4. Цифровой шеринг документов. Украинцы смогут передавать копии документов (паспорт, ИНН, свидетельство о рождении) нажав "ок" на push-уведомления в приложении. Это пригодится, например, когда банк требует паспорт для снятия копии для открытия счета онлайн, во время заселения в отель и т.д.
  5. Управление надлежащим пользователем. Возможность распространить технический паспорт на автомобиль другому человеку.
  6. Получение и уплата штрафов.
  7. Получение информации и оплата долгов.
  8. Цифровой ИНН (идентификационный налоговый номер). С помощью цифрового шеринга документа его копию можно будет передавать госорганам и бизнесу в секунду.
  9. Цифровое свидетельство о рождении ребенка.
  10. Цифровая справка переселенца.

Напомним, ранее в Министерстве цифровой трансформации заявляли - они планируют добиться в течение пяти лет перевода всех государственных услуг в цифровой формат.

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