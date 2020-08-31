Справка переселенца и цифровой техспаспорт: в Минцифры рассказали о новых функциях Дии

О функциях мобильного приложения рассказал лично руководитель ведомства Михаил Федоров.
В октябре 2020 года Министерство цифровой траснформации планирует запустить новые услуги на портале и в мобильном приложении Дия.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал руководитель ведомства Михаил Федоров.
По словам чиновника, на портале Дия запустят:
- Обновленную регистрацию ООО в онлайн-формате.
- Возможность начать и завершить строительство онлайн (категории СС1 ‒ кафе, частные дома, малые сооружения) ‒ более 90% всего строительства. При этом в июле 2020 года уже запустили новый строительный реестр и уже им воспользовались более 18 тысяч заказчиков строительства.
- Е-Малятко онлайн.
- Цифровой шеринг документов. Украинцы смогут передавать копии документов (паспорт, ИНН, свидетельство о рождении) нажав "ок" на push-уведомления в приложении. Это пригодится, например, когда банк требует паспорт для снятия копии для открытия счета онлайн, во время заселения в отель и т.д.
- Управление надлежащим пользователем. Возможность распространить технический паспорт на автомобиль другому человеку.
- Получение и уплата штрафов.
- Получение информации и оплата долгов.
- Цифровой ИНН (идентификационный налоговый номер). С помощью цифрового шеринга документа его копию можно будет передавать госорганам и бизнесу в секунду.
- Цифровое свидетельство о рождении ребенка.
- Цифровая справка переселенца.
Напомним, ранее в Министерстве цифровой трансформации заявляли - они планируют добиться в течение пяти лет перевода всех государственных услуг в цифровой формат.
Автор: Дмитрий Видоменко