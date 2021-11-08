Справки о ПЦР-тесте и выздоровлении от коронавируса: в Минцифре предупредили украинцев

Документ будет действовать 90 дней, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Справка о выздоровлении от коронавируса может стать доступной в приложении "Дия" уже на этой неделе, как и информация об актуальных ПЦР-тестах.
Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире "Сніданку з 1+1", справка о выздоровлении будет действовать в течение 90 дней
Министерство здравоохранения на прошлой неделе объяснило, что справку могут получить только те, кто поправился уже после запуска этой функции в "Дії".
В свою очередь, министр Федоров говорит: его ведомство предусмотрело то, что справку смогут сгенерировать все, кто выздоровел за последние 90 дней. Окончательные детали Минздрава еще согласовывают.
Читайте такжеСрок действия COVID-сертификатов после выздоровления сократили почти вдвоеЧтобы сертификат в "Дії" сформировался, врач должен обязательно внести информацию об выздоровлении пациента в электронную систему здравоохранения.
"Если врач внес информацию о том, что человек болел COVID-19, "Дия" видит эту информацию. На основе этого формирует COVID-сертификат. В течение 90 дней он будет действовать. То есть, если человек болел десять дней назад, у него сертификат будет действовать 80 дней", — пояснил министр.
Ранее Главред писал, что Верховная Рада Украины приняла законопроект, благодаря которому больше не нужно ходить в ЦПАУ для изменения места прописки. Этой услугой можно воспользоваться онлайн.
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