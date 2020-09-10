Срыв инспекции на Донбассе: Кравчук рассказал о хитрой уловке РФ

Леонид Кравчук / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил о шагах после отмены инспектирования позиций ВСУ у поселка Шумы под Горловкой.

Об этом идет речь в письме представителям ОБСЕ главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, которое публикует Украинская правда.

Он подчеркнул, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициировала срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности. Запланированная на сегодня проверка не состоялась из-за дополнительных требований российской стороны.

Также украинская сторона предложила перенести инспекцию до обсуждения этой чрезвычайной ситуации в рамках внеочередного заседания рабочей подгруппы по вопросам безопасности. Ее предлагается созвать в кратчайшие сроки.

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Кроме того, в своем письме Кравчук рассказал о том, что совместная поездка в Шумы была отменена после того, как российская сторона выдвинула новые требования:

посещение новых точек;

осуществление фото- и видеофиксации;

подписание совместного протокола.

"Украинская делегация в ТКГ считает, что упомянутые выше требования грубо нарушают достигнутые вчера договоренности", - добавил Кравчук.

/ pravda.com.ua

/ pravda.com.ua

Ранее в Министерстве обороны прокомментировали отмену инспектирования позиций ВСУ на Донбассе.

Как рассказали в пресс-службе Минобороны, утром 10 сентября украинская сторона получила новые требования по поводу инспектирования позиций ВСУ.