Срыв инспекции на Донбассе: Кравчук рассказал о хитрой уловке РФ

Украинская сторона предложила перенести инспекцию позиций ВСУ.
Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил о шагах после отмены инспектирования позиций ВСУ у поселка Шумы под Горловкой.
Об этом идет речь в письме представителям ОБСЕ главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, которое публикует Украинская правда.
Он подчеркнул, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициировала срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности. Запланированная на сегодня проверка не состоялась из-за дополнительных требований российской стороны.
Также украинская сторона предложила перенести инспекцию до обсуждения этой чрезвычайной ситуации в рамках внеочередного заседания рабочей подгруппы по вопросам безопасности. Ее предлагается созвать в кратчайшие сроки.
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Кроме того, в своем письме Кравчук рассказал о том, что совместная поездка в Шумы была отменена после того, как российская сторона выдвинула новые требования:
- посещение новых точек;
- осуществление фото- и видеофиксации;
- подписание совместного протокола.
"Украинская делегация в ТКГ считает, что упомянутые выше требования грубо нарушают достигнутые вчера договоренности", - добавил Кравчук.
Ранее в Министерстве обороны прокомментировали отмену инспектирования позиций ВСУ на Донбассе.
Как рассказали в пресс-службе Минобороны, утром 10 сентября украинская сторона получила новые требования по поводу инспектирования позиций ВСУ.
- 5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после начала перемирия.
- 7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" её на 10:00 9 сентября.
- Впоследствии боевики "ДНР" во второй раз "перенесли" анонсированный обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.
- 9 сентября ТКГ провела внеочередное заседание с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.
- Как известно, 22 июля участники ТКГ договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения с 27 июля.