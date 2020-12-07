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США во главе с Байденом продолжат снабжать Украину оружием - МИД

7 декабря 2020, 09:47

Дмитрий Кулеба убежден, что Байден не закроет "двери" перед Украиной.

Кулеба
Кулеба рассказал о поставках оружия из США / УНИАН

В Министерстве иностранных дел Украины убеждены, что и после смены власти в США поставка оружия в нашу страну будет продолжаться.

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина, он благодарен администрации Барака Обамы за то, что они много сделали для Украины, но считает ошибкой непредоставление Украине оружия.

"Сейчас эти двери уже открыты. Вопреки тогдашним запугиваниям России и лояльных к ней спикеров, война не разгорелась с новой силой, а оружие, которое мы получаем из США, используется для укрепления нашей обороноспособности. И я не ожидаю, что эти двери могут закрыться при новой администрации", - сказал Кулеба.

Поставки американского оружия в Украину – о чем сообщалось ранее:

  • 26 августа кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал в случае победы на выборах поработать над тем, чтобы предоставить Украине летальное вооружение.
  • 23 октября 2020 года Верховный главнокомандующий Объединенных сил в Европе американский генерал Филип Бридлав заявил, что если бы США приняли решение предоставить Украине ПТРК Javelin в первые две недели после начала российской агрессии, то ситуация на Донбассе развивалась бы совсем иначе.
  • 10 ноября 2019 года помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал условие, при котором Америка прекратит поставки летального оружия в Украину. По его словам, это возможно в случае, если Россия и Украина достигнут мирного урегулирования продолжающегося конфликта на Донбассе. При этом О'Брайен напомнил, что администрация Дональда Трампа первая начала поставки летального оружия Украине.

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