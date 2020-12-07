США во главе с Байденом продолжат снабжать Украину оружием - МИД

Кулеба рассказал о поставках оружия из США / УНИАН

В Министерстве иностранных дел Украины убеждены, что и после смены власти в США поставка оружия в нашу страну будет продолжаться.

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина, он благодарен администрации Барака Обамы за то, что они много сделали для Украины, но считает ошибкой непредоставление Украине оружия.

"Сейчас эти двери уже открыты. Вопреки тогдашним запугиваниям России и лояльных к ней спикеров, война не разгорелась с новой силой, а оружие, которое мы получаем из США, используется для укрепления нашей обороноспособности. И я не ожидаю, что эти двери могут закрыться при новой администрации", - сказал Кулеба.

Поставки американского оружия в Украину – о чем сообщалось ранее: