Ссора Качуры и Богуцкой из-за "тупого ботинка" - новое заявление нардепа

Александр Качура / УНИАН

Александр Качура, нардеп из фракции Слуга народа (политсила президента Зеленского), который собирался подать в суд на коллегу Елизавету Богуцкую (она назвала после слов о российской вакцине от Covid-19 "тупым ботинком"), готов пойти на примирение.

Об этом сообщает портал Страна со ссылкой на комментарий Качуры

"Сегодня у нас было включение на "Апостроф ТВ". Я призвал коллегу, чтобы все непонимания, которые происходят внутри фракции, решались внутри. У нее есть мой номер, она может мне позвонить, узнать мое мнение. Не выносить на всеобщее обозрение. Даже если там было что-то вырвано из контекста, наоборот, нужно поддерживать друг друга во всех вопросах и разбираться. Поэтому я предложил примириться", ‒ сказал нардеп.

Качура заявил ‒ он всего лишь хотел избежать разъединения фракции Слуга и не позволить политическим оппонентам продвигать тезис о расколе внутри этой политсилы.

"Госпожа Богуцкая согласилась с этим тезисом и сказала, что она готова. Я ей предложил встретиться. Думаю, что встреча состоится и мы поговорим. Мы должны сейчас поддержать президента. В этой сложной ситуации, еще все эти ссоры не идут на пользу команде. По поводу иска, заявление еще не подано, идут экспертизы. Если мы сейчас подпишем, скажем, такой мирный договор, то я не буду подавать иск", ‒ заявил Качура.

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Ссора между Богуцкой и Качурой - что было ранее: