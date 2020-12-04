Стала известна дата возвращения Кернеса в Харьков

Кернес вернется домой к Новому году / УНИАН

Мэр Харькова Геннадий Кернес, по предварительной информации, 29 декабря вернется в город и приступит к исполнению своих функциональных обязанностей.

"Я так часто комментирую эту тему, что боюсь сглазить. Дай Бог, это свершится, и вы вскоре лично встретитесь и запишите интервью", — рассказал его сын Даниил Привалов Telegram-каналу Политика страны.

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