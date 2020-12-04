Стала известна дата возвращения Кернеса в Харьков

Глава города до сих пор находится на лечении в Германии.
Мэр Харькова Геннадий Кернес, по предварительной информации, 29 декабря вернется в город и приступит к исполнению своих функциональных обязанностей.
"Я так часто комментирую эту тему, что боюсь сглазить. Дай Бог, это свершится, и вы вскоре лично встретитесь и запишите интервью", — рассказал его сын Даниил Привалов Telegram-каналу Политика страны.
Геннадий Кернес - о чем ранее сообщал Главред:
15 сентября в городском совете Харькова заявили о том, что у Геннадия Кернеса двусторонняя пневмония, спровоцированная коронавирусной инфекцией COVID-19.
Кернеса в экстренном порядке увезли на лечение за границу в немецкую клинику Шарите.
Заместитель мэра Харькова Игорь Терехов 23 октября показал фотографию справки из клиники Шарите, в которой указано, что Кернес идет на поправку, а здоровью политика ничего не угрожает.
В Харькове, где Кернес одержал победу на выборах мэра с результатом 60,34% голосов в первом туре, циркулирует множество слухов о серьезных проблемах со здоровьем у новоизбранного мэра. Полиция открывала уголовное дело по факту розыска политика, однако в скором времени производство закрыли.