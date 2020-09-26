Стала известна сумма компенсации семьям погибших в катастрофе Ан-26

Выплаты гарантированы законом о социальной защите военнослужащих и их семей.
Члены семей погибших в катастрофе Ан-26 получат по 1,57 миллиона гривен в качестве единоразового пособия.
Об этом на заседании Кабинета министров, трансляция которого проходила на YouTube-канале КМУ, заявил заместитель министра обороны Игорь Старобинский.
Выплаты гарантированы законом о социальной защите военнослужащих и их семей и будут осуществлены Министерством обороны.
"Принято решение о выплате единовременного пособия членам семей погибших военнослужащих ВСУ. Размер выплат составляет 1 миллион 576 тысяч гривен на каждого. Размер выплат будет за счет фондов Министерства обороны", - сказал он.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль поручил выяснить, был ли застрахован экипаж, а также предусмотрены ли выплаты из Фонда соцстрахования на случай несчастных случаев для военнослужащих.
Читайте такжеПоявилось видео последних секунд полета и момент крушения Ан-26 в Харьковской области
- Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба.
- На месте катастрофы сразу нашли тела 22 погибших, утром сегодня - еще одного, в полдень – еще двоих. Двое с травмами были госпитализированы. Утром один из госпитализированных умер.
- Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.
- Президент Владимир Зеленский объявил сегодня в Украине день траура для почтения памяти погибших летчиков и курсантов.