Стала известна сумма компенсации семьям погибших в катастрофе Ан-26

Место крушения Ан-26 / Reuters

Члены семей погибших в катастрофе Ан-26 получат по 1,57 миллиона гривен в качестве единоразового пособия.

Об этом на заседании Кабинета министров, трансляция которого проходила на YouTube-канале КМУ, заявил заместитель министра обороны Игорь Старобинский.

Выплаты гарантированы законом о социальной защите военнослужащих и их семей и будут осуществлены Министерством обороны.

"Принято решение о выплате единовременного пособия членам семей погибших военнослужащих ВСУ. Размер выплат составляет 1 миллион 576 тысяч гривен на каждого. Размер выплат будет за счет фондов Министерства обороны", - сказал он.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль поручил выяснить, был ли застрахован экипаж, а также предусмотрены ли выплаты из Фонда соцстрахования на случай несчастных случаев для военнослужащих.

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