Стало известно число доз вакцины от COVID-19, которые Польша передаст Украине

Украина получит вакцину из Польши / Reuters

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал о перспективах поставки в Украину вакцины от коронавируса.

Как подчеркнул он в интервью Интерфакс-Украина, Польша может передать Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19.

"Польская сторона в очередной раз продемонстрировала свое дружественное отношение к украинской стороне, предложив нам определенное количество вакцины. Речь идет где-то о полуторе миллиона доз вакцин, которые польская сторона могла бы передать украинской после получения соответствующего количества вакцин самой Польшей. Кроме того, мы ведем переговоры в рамках соответствующих международных механизмов по обеспечению массовой вакцинации и рассчитываем на получение около 8 млн вакцин", - подчеркнул дипломат.

Он проинформировал, что уже подписан ряд соглашений о заключении в дальнейшем форвардных контрактов для поставки вакцины.

"Мы рассчитываем, что реальная масштабная вакцинация могла бы начаться в Украине до конца первого полугодия следующего года", - добавил Енин.

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Вакцина от коронавируса для Украины: