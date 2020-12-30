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Стало известно число доз вакцины от COVID-19, которые Польша передаст Украине

30 декабря 2020, 14:48
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Масштабная вакцинация может начаться в Украине до конца первого полугодия 2021 года, подчеркнул Евгений Енин.

вакцина
Украина получит вакцину из Польши / Reuters

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал о перспективах поставки в Украину вакцины от коронавируса.

Как подчеркнул он в интервью Интерфакс-Украина, Польша может передать Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19.

"Польская сторона в очередной раз продемонстрировала свое дружественное отношение к украинской стороне, предложив нам определенное количество вакцины. Речь идет где-то о полуторе миллиона доз вакцин, которые польская сторона могла бы передать украинской после получения соответствующего количества вакцин самой Польшей. Кроме того, мы ведем переговоры в рамках соответствующих международных механизмов по обеспечению массовой вакцинации и рассчитываем на получение около 8 млн вакцин", - подчеркнул дипломат.

Он проинформировал, что уже подписан ряд соглашений о заключении в дальнейшем форвардных контрактов для поставки вакцины.

"Мы рассчитываем, что реальная масштабная вакцинация могла бы начаться в Украине до конца первого полугодия следующего года", - добавил Енин.

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Вакцина от коронавируса для Украины:

  • Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech.
  • Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов.
  • Проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%.
  • На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена ​​на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.
  • Речь идет о закупке 1 млн 800 тыс. доз по цене 504 грн за дозу.
  • По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена ​​в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации.
  • Такая поставка будет осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому нашей стране гарантировано получение 8 миллионов доз вакцины бесплатно.
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