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Стало известно, как декоммунизируют мост Патона, Родину-мать и памятник Щорсу

25 августа 2020, 21:14

Вопрос намерены решить "цивилизовано".

Дробович
Дробович рассказал о декоммунизации / УНИАН

В Украинском институте национальной памяти заявили, что планируют "цивилизовано" решить проблему декоммунизации ряда советских памятников, которые остались в Киеве.

"Все эти объекты (мост Патона, памятник Щорсу, статуя Родины-матери – прим. Ред.) – знаковые для Киева, к ним часто апеллируют противники декоммунизации. Важно, чтобы был цивилизованно решен вопрос удаления этих советских символов. На мосту Патона сейчас производится реконструкция, и это самое подходяще время, там всего две розетки с советскими гербами, если ехать с левого берега, серпы и молоты легко демонтировать, а звезды не подпадают под декоммунизацию. Учитывая, что недавно умер Патон – может, логично было бы поставить портреты обоих Патонов вместо этих гербов, чтобы люди помнили о династии ученых?" – сообщил директор УИНП Антон Дробович в эфире Украина 24.

По словам историка, памятники необходимо декоммунизтровать с минимальными потерями для внешнего вида и общего содержания, чтобы не разрушить культурную ценность.

Читайте также"Место проклято, бл*дь": в Слуге народа оценили идею о декоммунизации Донбасса и Крыма"Этот памятник подпадает под закон о декоммунизации, но это художественное высказывание, возможно, оно станет туристически привлекательным. Но в любом случае надо поставить экспликацию, рассказать, кто такой Щорс, почему он там стоял. Так же надо сделать и с Родиной-матерью. Если мы говорим о демонтаже герба, мы не можем себе позволить рисковать целостностью статуи, которая является выдающимся произведением, памятником науки и техники мирового уровня", — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что специалисты будут делать тщательные расчеты, чтобы демонтаж не разрушил скульптуры.

"Можно объявить конкурс о том, что разместить на щите, делать проекции, что угодно. Нужно разрешение Министерства культуры", — пояснил Дробович.

Как ранее сообщалось, в Киеве установили кривой тризуб на вершине нового флагштока на склонах Днепра.

Напомним, директор Украинского института нацпамяти Антон Дробович заявил ‒ после деоккупации Крыма и Донбасса на этих территориях будет внедрен особый порядок декоммунизации.

новости Украины декоммунизация Антон Дробович Украинский институт национальной памяти
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