Стало известно, как родственники Кернеса поделили его бизнес-империю

Геннадий Кернес / УНИАН

Родные и близкие скончавшегося в Германии от осложнений, вызванных коронавирусом, пятого мэра Харькова Геннадия Кернеса стали владельцами его бизнеса.

Об этом идет речь в обновленных данных Единого государственного реестра юридических лиц, пишет Харьковский антикоррупционный центр в Facebook.

В частности, осенью сын Кернеса Даниил Привалов возглавил закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд Зион, который зарегистрирован в Киеве.

"Фонд был создан в конце августа. Сначала размер уставного фонда составлял 6,5 млн грн. Но недавно его размер увеличился до 135 млн грн. Контактные данные фонда принадлежат КУА Дализ-Финанс, которая занимается управлением активами. Информации, какими именно активами сейчас управляет фонд, нет. Также стоит отметить, что в 2020 году Привалов стал владельцем ООО Алфавиль, которой принадлежит недвижимость на ул. Ярослава Мудрого в Киеве", - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что вероятная мать дочери Геннадия Кернеса Ольга Муравицкая стала единственным владельцем ООО Торговый дом Модд'а сразу после смерти Харьковского городского головы.

Кроме того, еще до смерти Геннадия Кернеса, его пасынок, Родион Гайсинский, буквально за несколько лет превратился из студента во владельца "торговой империи" Харькова.

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Напомним, ранее стало известно о том, что у Геннадия Кернеса есть 11-летняя дочь София, с которой у него были очень теплые взаимоотношения.

Информацию о дочери Кернеса тщательно скрывали, и до похорон о ней знал лишь ограниченный круг лиц.