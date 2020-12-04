Стало известно, какие мероприятия в Киеве готовят к Новому году

Стало известно, как в пандемию Киев встретит Новый год / Пресс-служба 1+1

В Киеве официальные празднования Нового года пройдут с 19 декабря 2020 года по 19 января 2021 года.

Как сообщается на сайте КГГА, эпицентром праздничных мероприятий станут Софийская и Контрактовая площади, а также территория возле Арки дружбы народов.

Главную елку страны зажгут 19 декабря в 19.00, в День святого Николая. Тема Нового 2021 года — Сказочный лес.

В связи с пандемией коронавируса новогодние и рождественские праздники пройдут в Киеве без концертов, шоу-программ и фуд-кортов. Однако в столице появится новогодний маршрут: от Арки дружбы народов через пешеходно-велосипедный мост — парк Владимирская горка — Аллея художников — Андреевский спуск – Контрактовая площадь. Организаторы обещают, что на каждой локации дети и взрослые смогут интересно провести досуг. В частности, будет ледовый каток, 20-метровое колесо обозрения, ледовая горка.

Читайте такжеЛокдаун на Новый год: Ляшко дал неожиданный прогнозНа маршруте длинной в восемь километров будут фотозоны, световые и арт-инсталляции соответствующей тематики в рамках проекта Парад культур. Киевляне и гости столицы смогут купить кофе и приобрести сувениры.

В мэрии заверили, что елки будут установлены в каждом районе столицы. На каждой праздничной локации, подчеркнули чиновники, планируется строгое соблюдение всех карантинных норм и ограничений.

Новый год 2021