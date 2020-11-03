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Стало известно об итогах заседания КСУ по закону о языке

3 ноября 2020, 16:39

О дате следующего заседания Конституционного суда по данному вопросу не сообщается.

Конституционный суд
Конституционный суд не вынес вердикт по закону об украинском языке / УНИАН

Во вторник, 3 ноября, Конституционный суд рассматривал представление касательно конституционности закона о государственном языке. КСУ не вынес свой вердикт по данному вопросу.

Как сообщает информагентство Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ, Большая палата рассмотрела представление о соответствии закона об украинском языке Конституции, однако решение так и не было принято.

"Заседание по представлению о языке состоялось, решение не вынесено", - подчеркнули в суде.Читайте такжеКрушение планов Украины: в Слуге народа заявили о новых угрозах от КСУ

Закон об украинском языке

  • Верховная Рада Украины приняла закон Об обеспечении функционирования украинского языка 25 апреля 2019 года. Законопроект поддержали 278 парламентариев.
  • Закон регламентирует украинский язык как единственный государственный язык на территории Украины.
  • 21 июля 51 парламентарий подал в Конституционный суд представление относительно конституционности закона об украинском языке.
  • По мнению одного из авторов представления, народного депутата VII-VIII созыва Александра Долженкова, закон принят Радой в нарушение процедуры и направлен на дискриминацию национальных меньшинств в Украине.
  • В марте 2020 года глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент рассмотрит поправки в закон о функционировании украинского языка.
  • Во вторник, 3 ноября, Конституционный суд провел закрытое заседание, на котором рассматривал вопрос соответствия Конституции Украины закона о функционировании украинского языка как государственного.

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