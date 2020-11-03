Стало известно об итогах заседания КСУ по закону о языке

О дате следующего заседания Конституционного суда по данному вопросу не сообщается.
Во вторник, 3 ноября, Конституционный суд рассматривал представление касательно конституционности закона о государственном языке. КСУ не вынес свой вердикт по данному вопросу.
Как сообщает информагентство Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ, Большая палата рассмотрела представление о соответствии закона об украинском языке Конституции, однако решение так и не было принято.
"Заседание по представлению о языке состоялось, решение не вынесено", - подчеркнули в суде.Читайте такжеКрушение планов Украины: в Слуге народа заявили о новых угрозах от КСУ
Закон об украинском языке
- Верховная Рада Украины приняла закон Об обеспечении функционирования украинского языка 25 апреля 2019 года. Законопроект поддержали 278 парламентариев.
- Закон регламентирует украинский язык как единственный государственный язык на территории Украины.
- 21 июля 51 парламентарий подал в Конституционный суд представление относительно конституционности закона об украинском языке.
- По мнению одного из авторов представления, народного депутата VII-VIII созыва Александра Долженкова, закон принят Радой в нарушение процедуры и направлен на дискриминацию национальных меньшинств в Украине.
- В марте 2020 года глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент рассмотрит поправки в закон о функционировании украинского языка.
- Во вторник, 3 ноября, Конституционный суд провел закрытое заседание, на котором рассматривал вопрос соответствия Конституции Украины закона о функционировании украинского языка как государственного.
Автор: Андрей Ганжа