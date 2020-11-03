Стало известно об итогах заседания КСУ по закону о языке

Конституционный суд не вынес вердикт по закону об украинском языке / УНИАН

Во вторник, 3 ноября, Конституционный суд рассматривал представление касательно конституционности закона о государственном языке. КСУ не вынес свой вердикт по данному вопросу.

Как сообщает информагентство Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ, Большая палата рассмотрела представление о соответствии закона об украинском языке Конституции, однако решение так и не было принято.

"Заседание по представлению о языке состоялось, решение не вынесено", - подчеркнули в суде.Читайте такжеКрушение планов Украины: в Слуге народа заявили о новых угрозах от КСУ

Закон об украинском языке