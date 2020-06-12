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Стало известно, почему ГБР нагрянуло с обысками к Омеляну

12 июня 2020, 09:57

Обыски в доме Омеляна проходят в рамках уголовного дела, в котором фигурирует экс-нардеп от Партии регионов Геннадий Бобов.

Омелян
Обыски ГБР не связаны с Омеляном и его семьей / УНИАН

В пятницу, 12 июня, утром сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Мероприятия проводили в рамках уголовного производства с участием экс-нардепа Геннадия Бобова.

Об этом политик рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

"6:30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском. Якобы решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем", - пишет Омелян.

В Госбюро расследований информацию пока не комментируют.

Согласно постановлению Печерского районного суда города Киева, мероприятия по обыску проводятся в рамках уголовного производства от 4 августа 2017 года. По этому делу проходит бывший парламентарий от Партии регионов Геннадий Бобов, которого подозревают в создании преступной организации.

Экс-нардепа подозревают в создании и финансировании преступной группировки, которая причастна к похищению и убийству журналиста Василия Сергиенко 4 апреля 2014 года в Черкасской области.

Владельцем дома, где прошли обыски, является родственница бывшего народного избранника Светлана Бобова. Предполагается, что в нем могут храниться доказательства, которые могут быть приобщены к уголовному производству.

Напомним, украинский политик и чиновник Владимир Омелян занимал пост министра инфраструктуры Украины с 15 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года.

новости Украины Владимир Омелян Мининфраструктуры ГБР обыски
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