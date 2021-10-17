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Стало известно, сколько украинцев на самом деле ежедневно заражается коронавирусом

17 октября 2021, 17:57
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Всех инфицированных украинцев попросту не успевают вовремя протестировать.

Коронавирус
Коронавируса в Украине намного больше, чем свидетельствует статистика / УНИАН

Ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек. Об этом заявил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецький в Telegram.

По его словам, он сопоставил официальную статистику количества инфицированных украинцев, обнародованную две недели назад, и сегодняшнее количество госпитализаций. По его мнению, она указывает на то, что уровень тестирования не отражает реальной эпидемиологической ситуации в стране.

"4821 новый случай ровно 14 дней назад выявлено в Украине, через 14 дней 4747 оказались в больнице с тяжелым "ковидом". А теперь можно понять, сколько мы не успели протестировать. Ведь если верить статистике, практически 100% пациентов оказались в больнице! У нас сейчас болеет каждый день минимум 100 000, поэтому мы имеем госпитализации почти по 5 000 каждый день!", - написал врач.

Как писал Главред, человек, инфицированный штаммом "Дельта" может во время простого общения заразить коронавирусом от 9 до 11 человек. Это в пять раз больше, чем при обычном штамме, когда есть риск вероятности заражения 2 человек.

Напомним, на утро воскресенья, 17 октября, коронавирус в Украине за прошедшие сутки обнаружили у 11 288 человек. Из них 1086 детей и 154 медицинских работника.

За минувшие 24 часа с диагнозом COVID-19 госпитализированы 4 747 человек. Выздоровел 3 541 человек. Погибли 219 людей.

Больше всего заражений зафиксировано в Одесской (1396), Харьковской (948), Донецкой (748), Днепропетровской (748) и Запорожской (678) областях.

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