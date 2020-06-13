"Пошли на уступки": из "ЛНР" начали выпускать людей

Боевики "ЛНР" пропустили людей через КПВВ Станица Луганская, несмотря на антикоронавирусные меры / mvs.gov.ua

С захваченной боевиками "ЛНР" части Луганской области людей начали выпускать на подконтрольную Киеву территорию через единственный контрольный пункт въезда-выезда – Станица Луганская (находится на линии разграничения).

В "ЛНР" КПВВ закрыт из-за пандемии китайского коронавируса Covid-19, однако боевики пропустили через него группы людей, сообщила представитель псевдореспублики в минских переговорах Ольга Кобцева, сообщает сайт боевиков.

По ее словам, через контрольный пункт на подконтрольную Киеву территорию организовали переход очередной группы людей, которые нуждались в пересечении линии разграничения.

"Сегодня (13 июня – Ред.) на территорию Украины были согласно согласованным спискам пропущены школьники и студенты для сдачи экзаменов и лица по социальным вопросам (требующим срочного решения)… Затем на территорию "ЛНР" были пропущены жители "республики"…", – поделилась Кобцева.

Ранее Ольга Кобцева говорила, что боевики "ЛНР" не намерены с 10 июня разрешать работу КПВВ Станица Луганская, а украинская сторона в одностороннем порядке возобновляет пропуск людей.

Напомним, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник из-за Covid-19 с 00:00 23 марта запретил пропускать людей в квазигосударство с подконтрольной Киеву части Донбасса.