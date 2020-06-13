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"Пошли на уступки": из "ЛНР" начали выпускать людей

13 июня 2020, 16:58

На подконтрольную Киеву территорию смогли попасть люди, которые нуждались в пересечении линии разграничения, сообщила представитель боевиков в переговорах.

Боевики ЛНР пропустили людей через КПВВ, несмотря на антикоронавирусные меры – Станица Луганская новости
Боевики "ЛНР" пропустили людей через КПВВ Станица Луганская, несмотря на антикоронавирусные меры / mvs.gov.ua

С захваченной боевиками "ЛНР" части Луганской области людей начали выпускать на подконтрольную Киеву территорию через единственный контрольный пункт въезда-выезда – Станица Луганская (находится на линии разграничения).

В "ЛНР" КПВВ закрыт из-за пандемии китайского коронавируса Covid-19, однако боевики пропустили через него группы людей, сообщила представитель псевдореспублики в минских переговорах Ольга Кобцева, сообщает сайт боевиков.

По ее словам, через контрольный пункт на подконтрольную Киеву территорию организовали переход очередной группы людей, которые нуждались в пересечении линии разграничения.

"Сегодня (13 июня – Ред.) на территорию Украины были согласно согласованным спискам пропущены школьники и студенты для сдачи экзаменов и лица по социальным вопросам (требующим срочного решения)… Затем на территорию "ЛНР" были пропущены жители "республики"…", – поделилась Кобцева.

Ранее Ольга Кобцева говорила, что боевики "ЛНР" не намерены с 10 июня разрешать работу КПВВ Станица Луганская, а украинская сторона в одностороннем порядке возобновляет пропуск людей.

Напомним, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник из-за Covid-19 с 00:00 23 марта запретил пропускать людей в квазигосударство с подконтрольной Киеву части Донбасса.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Ольга Кобцева новости Донбасса Станица Луганская
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