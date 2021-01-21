"Стать плацдармом США и потушить свет в Кремле": экс-глава МИД отличился новым планов для Украины

Владимир Огрызко / УНИАН

Известный дипломат и экс-руководитель украинского МИД Владимир Огрызко рассказал о том, что Украина вполне способна помочь США "потушить свет в Кремле". Свое мнение он высказал в прямом эфире телеканала Прямой.

Также Огрызко призвал официальный Киев предоставить США доступ в Украину ‒ ради плацдарма для борьбы с Россией. "Наша цель должна формулироваться не в том, чтобы вести какие-то военные действия, а в том, чтобы выключить лампочки в Кремле. Мы можем сегодня помочь США в том, чтобы дать возможность их вооруженным силам чувствовать себя в Черном море, которое сегодня становится просто театром потенциальных, очень серьезных, возможно даже столкновений, в полной мере", — заявил дипломат.

Огрызко убежден, что Киев сегодня может предложить США "возможности в сфере киберактивности, которые на самом деле для американцев сегодня являются чрезвычайно важными", и, к примеру, помочь американцам устроить "энергетический коллапс города Москвы на два дня".

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