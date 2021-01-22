Статус украинского языка в Евросоюзе: языковой омбудсмен раскрыл новые планы Украины

По словам Тараса Креминя, больше всего на нарушения закона об украинском языке жалуются в Киеве.
Украинский язык может стать одним из официальных языков в Европейском Союзе. Этому могут посодействовать ведущие научные языковые институты. Украина уже проводит ряд мероприятий с целью реализации данной задачи.
Как заявил уполномоченный по защите государственного языка в Украине Тарас Креминь в комментарии изданию Страна, получение украинским статуса одного из официальных языков ЕС укрепит позицию государства на мировой арене.
"Это усилит наши позиции на международной арене, а также будет способствовать его перспективному применению в качестве обязательного в странах ЕС. Сейчас мы ведем переговоры с европейской ассоциацией языковых институций, чтобы Украина получила ассоциированное членство до конца этого года", - сказал чиновник.
Кроме того, он рассказал, что по данным на 22 января на электронный ящик омбудсмена уже поступило 186 жалоб о нарушении соблюдения закона об обеспечении функционирования украинского языке. В основном, жалобы поступают от жителей столицы.
"Больше всего жалоб поступило из Киева. В основном эти нарушения касаются вывесок, ценников не на государственном языке, а также отсутствия украиноязычных версий интернет магазинов", - подчеркнул Тарас Креминь.Читайте такжеСфера услуг на украинском языке: у Зеленского резко отреагировали на ситуацию
Закон об украинском языке
- В Украине 16 января вступила норма закона Об обеспечении функционирования украинского языка, которая предполагает полный переход всей сферы обслуживания в Украине на государственный язык.
- Как выяснили журналисты, в крупных супермаркетах Киева закон соблюдается, тогда как консультанты в некоторых магазинах пока не успели перейти на украинский язык.
- Языковой омбудсмен утверждает, что ответственность за выполнение закона будет возложена на бизнес. При первом нарушении полагается предупреждение, второе нарушение может повлечь штраф от 5 100 до 6 800 гривен.