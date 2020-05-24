Завершение проекта Стена на границе с РФ перенесли на длительный срок

Стена будет достроена в 2025 году / dpsu.gov.ua

Государственная пограничная служба заявила о необходимости внесения изменений в план реализации проекта Стена, которые бы предусматривали завершение строительства объекта в 2025 году.

Как говорится в ответе ведомства на запрос экспертной общественной организации StateWatch, проблема заключается в уменьшении финансирования на фоне роста стоимости строительных материалов, работ и услуг. Отмечается, что в бюджете 2020 года на проект Стена" должно быть выделено 400 млн грн – это такая же сумма, как и в минувшем году.

"В течение 2015–2019 годов на участке российско-украинской границы было предусмотрено устройство 634 км инженерных заграждений, а также прокладка 341 км рокадных дорог, из которых в указанный период обустроено 546 км инженерных заграждений и 316 км рокадных дорог. То есть если верить пограничникам, указанные работы проекта "Стена" были выполнены на 86% и на 93% соответственно. Поэтому остается нераскрытым вопрос: что защитники границы планируют достраивать в течение следующих пяти лет?" – интересуются эксперты.

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"Пять лет назад финансирование проекта "Стена" обосновывали необходимостью национальной безопасности. Сейчас этот проект рискует растянуться во времени на 10 лет и превратиться в некий маленький отечественный аналог Великой китайской стены", – подытожили в организации.

Как ранее сообщалось, Пентагон (Министерство обороны США) собирается приостановить финансирование некоторых проектов в плане "сдерживания России", а все освободившиеся денежные средства вложить в строительство стены на границе с Мексикой.

Напомним, ранее экстрасенс Сабухи Иманов утверждал, что летом 2020 года на Ближнем Востоке начнется большая война - будет конфликт вокруг Сирии и схватка США с Россией.