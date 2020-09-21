Степанов бьет тревогу из-за ситуации с коронавирусом в Украине

По состоянию на утро 21 сентября были заняты более 13 тысяч коек в больницах на территории страны.
В Минздраве оценили ситуацию с распространением коронавируса в Украине и назвали ее "достаточно напряженной". Сейчас занята почти половина коек, предусмотренных для больных COVID-19.
Об этом заявил глава министерства Максим Степанов в эфире Свободы слова на ICTV.
Он отметил, что по состоянию на утро 21 сентября были заняты более 13 тысяч коек в больницах на территории страны.
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"Мы расцениваем ситуацию (с коронавирусом - ред.), как достаточно напряженную. Потому что с 30 тысяч коек, предусмотренных для больных коронавирусом, сегодня утром было занято 13 108", - сказал Степанов.
Коронавирус в Украине:
- Напомним, в понедельник, 21 сентября, на территории Украины вступило в силу новое разделение на эпидемиологические зоны карантина. Список районов красной зоны сократился – ни одного областного центра в нем уже нет.
- Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что теперь ограничения в красной зоне будут регулироваться комиссией ТЭБ и ЧС с привлечением для консультации региональных комиссий.
- Карантин в Украине 26 августа был продлен до 1 ноября. Правительство приняло соответствующее решение по причине роста заболеваемости коронавирусом в стране.
- В Минздраве не исключают, что в Украине снова могут ввести жесткий карантин в том случае, если больничные койки, предназначенные для пациентов с COVID-19, будут существенно переполнены.
Автор: Екатерина Трохимчук