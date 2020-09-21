Степанов бьет тревогу из-за ситуации с коронавирусом в Украине

Степанов высказался о ситуации с коронавирусом / УНИАН

В Минздраве оценили ситуацию с распространением коронавируса в Украине и назвали ее "достаточно напряженной". Сейчас занята почти половина коек, предусмотренных для больных COVID-19.

Об этом заявил глава министерства Максим Степанов в эфире Свободы слова на ICTV.

Он отметил, что по состоянию на утро 21 сентября были заняты более 13 тысяч коек в больницах на территории страны.

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"Мы расцениваем ситуацию (с коронавирусом - ред.), как достаточно напряженную. Потому что с 30 тысяч коек, предусмотренных для больных коронавирусом, сегодня утром было занято 13 108", - сказал Степанов.

Коронавирус в Украине: