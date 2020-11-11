Степанов дал неутешительный прогноз по коронавирусу в Украине

В Минздраве рассказали, когда Украина получит вакцину от коронавируса.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, где будут расположены первые мобильные госпитали в Украине и заявил, что период пандемии коронавируса в Украине будет проходить тяжело вплоть до апреля 2021 года.
"Мобильные госпитали, о которых мы говорим, это дополнительные кровати, которые мы рассчитываем, что могут понадобиться, чтобы использовать уже все, даже теоретические возможности. Мы будем разворачивать их в трех городах - мы определили пока Киев, Одессу и в Донецкой области", - рассказал Степанов в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, где будут развернуты такие госпитали - решает местная власть.
Читайте такжеКабмин вернул общенациональный карантин в Украине: что поменялось
"Наша задача - дать средства на обустройство. В Киеве они будут располагаться или в выставочном центре, или во Дворце спорта - это не будут такие палатки, как мы привыкли к мобильным госпиталям. Если готовы к развертыванию госпиталей, если есть соответствующее оборудование, которое нужно разместить у кровати - это можно сделать максимум за 10 дней", - добавил Степанов.
Также Степанов рассказал, что Украина может получить вакцину от коронавируса COVID-19 в конце первого квартала 2021 года.
Министр отметил, что ни одна вакцина из тех, которые разрабатывают мировые фармацевтические компании, еще не прошла третьего этапа клинических испытаний.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- По состоянию на среду, 11 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило более 489 тысяч человек.
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.