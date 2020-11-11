Степанов дал неутешительный прогноз по коронавирусу в Украине

Пандемия коронавируса в Украине будет проходить тяжело / Reuters

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, где будут расположены первые мобильные госпитали в Украине и заявил, что период пандемии коронавируса в Украине будет проходить тяжело вплоть до апреля 2021 года.​

"Мобильные госпитали, о которых мы говорим, это дополнительные кровати, которые мы рассчитываем, что могут понадобиться, чтобы использовать уже все, даже теоретические возможности. Мы будем разворачивать их в трех городах - мы определили пока Киев, Одессу и в Донецкой области", - рассказал Степанов в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, где будут развернуты такие госпитали - решает местная власть.

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"Наша задача - дать средства на обустройство. В Киеве они будут располагаться или в выставочном центре, или во Дворце спорта - это не будут такие палатки, как мы привыкли к мобильным госпиталям. Если готовы к развертыванию госпиталей, если есть соответствующее оборудование, которое нужно разместить у кровати - это можно сделать максимум за 10 дней", - добавил Степанов.

Также Степанов рассказал, что Украина может получить вакцину от коронавируса COVID-19 в конце первого квартала 2021 года.

Министр отметил, что ни одна вакцина из тех, которые разрабатывают мировые фармацевтические компании, еще не прошла третьего этапа клинических испытаний.

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