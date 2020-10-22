Степанов объяснил, как и когда будут испытывать украинскую вакцину от Covid-19

Максим Степанов / УНИАН

Украинские ученые и медики закончили доклиническую фазу испытаний вакцины от китайского коронавируса Covid-19. Причем она имеет хорошие перспективы использования.

Об этом в четверг, 22 октября нынешнего года, во время брифинга заявил руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов. По словам чиновника, в ближайшее время начнется клиническая фаза испытаний вакцины и ее профинансирует государство.

"Это будет достаточно длительный срок, чтобы завершить все необходимые испытания", - сказал Степанов.

По словам министра здравоохранения, разработкой вакцины занимался американский консорциум совместно с украинскими учеными.

"Во вторник мы вместе с учеными презентовали президенту работу, которая длилась 6 месяцев - по разработке и прохождению доклинической фазы вакцины против Covid-19. Эта фаза состоит из нескольких больших моментов. Можем сказать, что она пройдена, что в рамках проведения этой доклинической фазы было выяснено, что этот кандидат на вакцину имеет достаточно хорошие перспективы", ‒ заявил Степанов.

По словам руководителя Минздрава, клиническую фазу начнут при полной поддержке властей Украины с точки зрения финансирования всех процессов.

"Понятно, впереди долгий срок, потому что мы говорим про серьезный иммунобиологический препарат. Я хочу ответить скептикам - тем, что говорят - в Украине не может быть своей вакцины. Пора заканчивать с этим комплексом неполноценности", ‒ подытожил он.

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