Степанов объяснил, почему стало меньше случаев коронавируса в Украине

Максим Степанов / УНИАН

Снижение на 20% в Украине числа новых больных коронавирусом COVID-19 связано с новогодними прошлонедельными праздниками.

Об этом заявил руководитель Минздрава Максим Степанов во время традиционного онлайн-брифинга в понедельник, 4 января. По его словам, как правило, украинцы не любят обращаться за медицинской помощью во время новогодних праздников.

"Прошедшая неделя была неделей праздников, об этом говорят и цифры: было выявлено 47 877 случаев заболеваемости коронавирусной болезнью; на позапрошлой неделе эта цифра составляла 59 381 (разница около 20% ‒ Главред). Оно и понятно, так мы устроены, украинцы, очень часто не хотим на выходные или на праздники обращаться за медицинской помощью или к врачам, постоянно начинаем думать, что им тоже нужно отдохнуть", ‒ отметил Степанов.

Также министр заявил, что на прошлой неделе были госпитализированы с COVID-19 12 318 человек (на 3 589 меньше, чем на позапрошлой неделе)

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