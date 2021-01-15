Степанов ответил, когда в Украине внедрят ковид-паспорта

Максим Степанов / УНИАН

Руководитель украинского Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине планируют внедрить систему пресловутых ковид-паспортов лишь после того, как в стране развернут массовую вакцинацию от коронавируса COVID-19. Такое заявление он сделал в эфире украинского телевидения.

"Я думаю, что в феврале мы действительно начнем массовую вакцинацию в нашей стране. И все, что вы говорите о паспортах, о всех остальных документах, которые будут получать граждане", ‒ заявил Степанов.

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