Степанов ответил, когда в Украине внедрят ковид-паспорта

Руководитель Минздрава дал ответ на вопрос - когда в стране начнут выдавать паспорта вакцинации от COVID-19.
Руководитель украинского Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине планируют внедрить систему пресловутых ковид-паспортов лишь после того, как в стране развернут массовую вакцинацию от коронавируса COVID-19. Такое заявление он сделал в эфире украинского телевидения.
"Я думаю, что в феврале мы действительно начнем массовую вакцинацию в нашей стране. И все, что вы говорите о паспортах, о всех остальных документах, которые будут получать граждане", ‒ заявил Степанов.
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Напомним ранее сообщалось:
- В комментарии Главреду врач-инфекционист Евгений Дубровский утверждал - прежде чем раздавать паспорта вакцинации, более правильным было бы сначала раздать подтверждающие документы тем людям, кто уже переболел COVID-19.
- По мнению медика, вакцинировать уже переболевших людей нет смысла, поскольку иммунная защита после перенесенного заболевания является преимуществом у переболевших.
Автор: Дмитрий Видоменко