Степанов озвучил планы Минздрава по "природному" локдауну

Максим Степанов / УНИАН

Руководитель Минздрава Максим Степанов объяснил, почему в правительстве выбрали для локдауна в Украине именно временной отрезок с 8 по 24 января.

Информацию чиновник изложил в интервью 24-му каналу. Степанов утверждает, что традиционно в январе-феврале нынешнего года в Украине традиционно происходит сезонная вспышка гриппа.

"Почему в январе? Потому что у нас в конце января ‒ начале февраля начинается сезонная вспышка, рост количества заболевших гриппом. Это та болезнь, которая имеет такие же осложнения, как при Ковиде, то есть пневмонии, остальные дыхательные осложнения", ‒ заявил чиновник.

Степанов также говорит, что в Минздраве надеются ‒ немного обуздать COVID-19 поможет "природный локдаун", поскольку подавляющее большинство украинцев предпочитают проводить праздники в семейном кругу.

"У нас еще есть "природный украинский локдаун" с 1 по 7 января относительно мобильности населения. В этот период времени у всех природные каникулы, очень часто люди проводят время с семьей", ‒ подытожил чиновник.

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