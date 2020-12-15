Степанов озвучил сроки получения Украиной вакцины от коронавируса

Степанов назвал сроки получения вакцины от коронавируса / УНИАН

Переговоры по получению вакцины от коронавируса с несколькими производителями находятся на завершающей стадии.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов и отметил, что первые партии доз Украина должна получить в феврале 2021 года, сказал министр в эфире Радио НВ.

По его словам, по глобальной инициативе COVAX Украина получит 8 миллионов доз вакцины в первом полугодии.

"Мы рассчитываем, что первые вакцины получим уже в первом квартале 2021 года. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы первые дозы в Украине появились в феврале", - заявил Степанов.

Читайте такжеРоссийская вакцина от коронавируса Спутник V производится "со скрипом": СМИ раскрыли проблемы

При этом он добавил, что вакциной в первую очередь будут вакцинированы те категории населения, которые Министерство здравоохранения может "очень четко проконтролировать". В частности, медработники, военнослужащие, сотрудники сферы образования.

Вакцинация от COVID-19 в Украине