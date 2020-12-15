Степанов озвучил сроки получения Украиной вакцины от коронавируса

По словам министра, первые дозы препарата можно ожидать уже в первом квартале 2021 года.
Переговоры по получению вакцины от коронавируса с несколькими производителями находятся на завершающей стадии.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов и отметил, что первые партии доз Украина должна получить в феврале 2021 года, сказал министр в эфире Радио НВ.
По его словам, по глобальной инициативе COVAX Украина получит 8 миллионов доз вакцины в первом полугодии.
"Мы рассчитываем, что первые вакцины получим уже в первом квартале 2021 года. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы первые дозы в Украине появились в феврале", - заявил Степанов.
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При этом он добавил, что вакциной в первую очередь будут вакцинированы те категории населения, которые Министерство здравоохранения может "очень четко проконтролировать". В частности, медработники, военнослужащие, сотрудники сферы образования.
Вакцинация от COVID-19 в Украине
- 11 декабря в Минздраве заявили, что процедура вакцинации от коронавируса на территории Украины начнется ориентировочно с 1 марта 2021 года. Сроки зависят от того, когда стране удастся получить вакцину. Планируется, что для вакцинации будут задействованы медицинские пункты и мобильные группы.
- Как утверждают в ведомстве, в аптеках вакцина против коронавируса может появиться не раньше осени 2021 года.
- Глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сказал, что министерство финансов полностью профинансирует вакцинацию от коронавируса в Украине, вследствие чего прививка станет для украинцев бесплатной.