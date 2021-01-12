Степанов пояснил, спасет ли от коронавируса начало массовой вакцинации

Степанов высказался о массовой вакцинации / УНИАН

К сожалению, эпидемия коронавируса не закончится с началом массовой вакцинации населения - необходимо, чтобы у граждан выработался коллективный иммунитет.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, украинские власти пытаются сделать все, чтобы карантин и эпидемия закончились быстрее, пишет Радио НВ.

"С началом вакцинации она не может закончиться, и не надо здесь иллюзий. Надо провакцинировать большое количество людей, чтобы у нас действительно выработался коллективный иммунитет", - отметил Степанов.

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