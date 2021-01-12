Степанов пояснил, спасет ли от коронавируса начало массовой вакцинации

Украинские власти делают все, чтобы эпидемия коронавируса поскорее пошла на спад.
К сожалению, эпидемия коронавируса не закончится с началом массовой вакцинации населения - необходимо, чтобы у граждан выработался коллективный иммунитет.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, украинские власти пытаются сделать все, чтобы карантин и эпидемия закончились быстрее, пишет Радио НВ.
"С началом вакцинации она не может закончиться, и не надо здесь иллюзий. Надо провакцинировать большое количество людей, чтобы у нас действительно выработался коллективный иммунитет", - отметил Степанов.
Вакцина от коронавируса для Украины: новости
- 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.
- Стало известно главное условие, при котором Китай вернет Украине деньги за вакцину от COVID-19. Среди условий заключенного договора – и регистрация препарата в Украине, и эффективность не ниже 70%.
- У коронавируса обнаружили слабое место. Немецкие ученые нашли способ усовершенствовать вакцину от Covid-19.
Автор: Екатерина Трохимчук