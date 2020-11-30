Степанов признался, будут ли продлевать карантин выходного дня

Степанов рассказал о карантине выходного дня / УНИАН

Минздрав не намерен продлевать действие карантина выходного дня.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов в эфире Украина 24, а также отметил, что о предварительных результатах карантина выходного дня станет известно на этой неделе.

Чиновник сообщил, что окончательные результаты карантина выходного дня будут известны уже на следующей неделе.

"У нас инкубационный период составляет от 14 до 21 дня. В середине этой недели мы будем в состоянии дать предварительные результаты карантина выходного дня. Но напомню, что первые выходные прошли, когда практически не придерживались карантина выходного дня", - заявил он.

По словам министра, уже видна тенденция к уменьшению динамики заражения коронавирусом.

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На вопрос будут ли продлевать карантин выходного дня, Степанов ответил: "Не думаю, что мы будем подавать такое предложение".

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