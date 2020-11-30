Степанов признался, будут ли продлевать карантин выходного дня

В Минздраве заверили, что уже имеется тенденция к уменьшению количества случаев опасного коронавируса.
Минздрав не намерен продлевать действие карантина выходного дня.
Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов в эфире Украина 24, а также отметил, что о предварительных результатах карантина выходного дня станет известно на этой неделе.
Чиновник сообщил, что окончательные результаты карантина выходного дня будут известны уже на следующей неделе.
"У нас инкубационный период составляет от 14 до 21 дня. В середине этой недели мы будем в состоянии дать предварительные результаты карантина выходного дня. Но напомню, что первые выходные прошли, когда практически не придерживались карантина выходного дня", - заявил он.
По словам министра, уже видна тенденция к уменьшению динамики заражения коронавирусом.
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На вопрос будут ли продлевать карантин выходного дня, Степанов ответил: "Не думаю, что мы будем подавать такое предложение".
Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них - карантин на Новый год и Рождество. Однако на данный момент в Украине продолжит действовать карантин выходного дня.
- Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к народу, в котором пообещал внести в Раду законопроекты о помощи бизнесу в связи с усилением карантинных мероприятий. По словам гаранта, предприниматели и наемные работники должны получить по 8 тысяч гривен компенсации.